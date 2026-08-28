Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Śmiały plan zastąpienia ludzi AI nie wypalił. Co poszło nie tak?

|
Mark Zuckerberg
Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoField/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Meta - koncern Big Tech, do którego należą między innymi Facebook i Instagram - planował dokonać masowych zwolnień. Redukcja etatów miała wynieść nawet 60 procent, a pracownicy mieli zostać zastąpieni sztuczną inteligencją. Właściciel firmy Mark Zuckerberg wycofał się jednak z tych zamiarów po tym, jak zatrudnione osoby stanowczo zaprotestowały przeciwko tym zmianom - donosi Reuters.

Plan nazwany "Projektem OT" - skrót od "Organization Transformation", czyli "transformacja organizacyjna" - przewidywał napędzanie firmy sztuczną inteligencją. Technologia miała przejąć znaczną część codziennych zadań wykonywanych przez tysiące pracowników. Według jednego z wewnętrznych dokumentów, do których dotarła agencja Reuters, cyfrowa siła robocza miała być nadzorowana przez uszczuplone, "bogate w talenty" zespoły ludzkich pracowników.

Znana osoba, "sensacyjny charakter". Lista nie ma końca, tak jak proceder
Dowiedz się więcej:

Znana osoba, "sensacyjny charakter". Lista nie ma końca, tak jak proceder

Łukasz Figielski, Maja Piotrowska

Planowana skala restrukturyzacji

Źródła Reutersa przekazały, że kierownictwo firmy rozważało zmniejszenie liczebności firmy nawet o 60 proc. Niektórym pracownikom zaproponowano miejsca w nowych jednostkach, z kolei pozostali mieli zostać zwolnieni.

Największe dotychczas cięcia etatów w Meta na dużą skalę przeprowadzono w 2023 r., kiedy zlikwidowano 25 proc. miejsc pracy.

Restrukturyzacja miała przebiec w dwóch "falach" - pierwszej od 20 maja tego roku oraz kolejnej w listopadzie. Poza zwolnieniami zostałyby usunięte również wolne stanowiska oraz odsunięte od obowiązków osoby osiągające słabe wyniki.

Nagła zmiana planów Mety

Jednak w nocy 19 maja, zaledwie kilka godzin przed pierwszym etapem zwolnień, Mark Zuckerberg zmienił zdanie - ujawnił Reuters. Kolejnego dnia pożegnano 10 proc. pracowników, ale odwołano plany dotyczące listopadowej tury redukcji.

Pracownicy otwarcie buntowali się przeciwko tym zmianom. Ponadto wewnętrzne dane firmy sugerowały, że autonomiczni agenci AI - sedno strategii "OT" - nie spełniali oczekiwań dotyczących wzrostu wydajności. Niektórzy inwestorzy kwestionowali to, czy wyniki finansowe Meta byłyby w stanie przegonić gigantyczne wydatki przeznaczone na wdrażanie sztucznej inteligencji.

Firma przyznała w rozmowie z Reutersem, że plan miał być realizowany w dwóch etapach, a cięcie etatów w niektórych sekcjach sięgnąć nawet 60 proc. Nie podała jednak, w jakich konkretnie jednostkach przebiegłaby restrukturyzacja. Spółka uściśliła również, że nie chodziło o zwolnienie 60 proc. całej siły roboczej. Poinformowała, że plany dotyczące drugiej fali zwolnień odwołano, zanim ustalono, jak wiele osób ma stracić pracę.

Idee Marka Zuckerberga dotyczące AI

Reuters donosi na podstawie wewnętrznego dokumentu Meta, że kierownictwo koncernu inspirowało się pomysłami firm start-upowych, w których wyznawano filozofię, że sztucznej inteligencji nie powinno się wdrażać jedynie do istniejących procesów, ale stać się spółkami "natywnymi dla AI".

W jednym z raportów dotyczących "Projektu OT" przewidziano, że "narzędzia i agenci gotowi na AI współdziałają ze sobą, organizacja pracy jest zautomatyzowana, a nowe rozwiązania powstają z myślą o sztucznej inteligencji". Zakładano również sprzedaż przez Metę innym przedsiębiorstwom agentów AI, którzy odpowiadaliby za takie zadania, jak planowanie spotkań i finalizowanie transakcji sprzedaży.

Mark Zuckerberg w swoim eseju na temat sztucznej inteligencji zatytułowanym "Przyszłość jest dla wszystkich" pisał, że z czasem pojawi się "mnóstwo miejsc pracy", ale jednocześnie "niektóre firmy mogą zatrudniać mniej osób".

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Mark ZuckerbergMetaSztuczna inteligencjaAI
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza
Z kraju
Donald Trump
Trump chce przejąć część pól naftowych Wenezueli. "Kolosalne przedsięwzięcie"
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Konflikt z Metą. Gawkowski: będę namawiał przywódców innych państw UE
Tech
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Historia jednej tortilli. Burza w USA
Michał Sznajder
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
Moto
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
Z kraju
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Ruszają prace nad budżetem. Deficyt ma być wyższy niż w tym roku
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
"Koleś". Kanadyjczycy odpowiedzieli Trumpowi
Ze świata
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
Z kraju
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Giganci biją na alarm. "Staną się znacznie bardziej powszechne
Tech
Donald Trump
Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Polska musi zdążyć do końca roku. "Chcemy zabezpieczyć tych pracowników"
Z kraju
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Piesiewicz mówi o gotówce za zegarek. Szef "Superwizjera": to naiwne
Z kraju
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Korea domaga się zmian i rozważa ostrzejsze przepisy
Ze świata
Zondacrypto
Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zondacrypto
Ze świata
pellet
Coraz droższy pellet. UOKiK: efekt problemów systemowych
Prawo
Tatiana Kim
Wildberries pod ostrzałem. Rosyjska miliarderka traci fortunę
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Gigant na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał"
Tech
meta siedziba shutterstock_2303237425
"Prowadzimy obecnie dochodzenie". Meta pod presją
Alicja Skiba
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem
Z kraju
Radosław Piesiewicz
Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody
Z kraju
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
Z kraju
Orlen
Zlecił raport przeciwko posłowi. Były dyrektor Orlenu z zarzutami
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Co pokażą pylony na stacjach?
Z kraju
laptop, telefon, komputer
Likwidacja popularnej ulgi. Nowy plan rządu
Z kraju
Facebook Meta
Wielka ugoda właściciela Facebooka. Co się zmieni
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica