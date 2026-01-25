Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie

whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Międzynarodowa grupa użytkowników złożyła pozew przeciwko firmie Meta Platforms, właścicielowi WhatsAppa. Twierdzą oni, że koncern wprowadza ludzi w błąd, zapewniając o pełnej prywatności rozmów prowadzonych w aplikacji.

WhatsApp od lat reklamuje się jako komunikator z szyfrowaniem "end-to-end", czyli takim, w którym tylko nadawca i odbiorca mogą przeczytać wiadomości. Według Meta nawet sama firma nie ma do nich dostępu, a szyfrowanie jest włączone domyślnie.

Autorzy pozwu twierdzą jednak, że to nieprawda. Ich zdaniem Meta i WhatsApp przechowują treść wiadomości, analizują je i mają możliwość dostępu do praktycznie wszystkich rozmów użytkowników, mimo że są one przedstawiane jako prywatne. Oskarżają firmę o oszukiwanie miliardów ludzi na całym świecie.

Pozew został złożony w piątek w sądzie federalnym w San Francisco. Wśród powodów są osoby z Australii, Brazylii, Indii, Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Według pozwu pracownicy Meta mogą mieć dostęp do treści rozmów, a informacje te miały zostać ujawnione m.in. przez sygnalistów, choć nie podano, kim oni są.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"

Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"

Siedem lekcji z Australii, zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe

Siedem lekcji z Australii, zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe

Natalia Szostak, Justyna Suchecka

Koncern zaprzecza

Meta stanowczo zaprzecza zarzutom. Rzecznik firmy nazwał pozew bezpodstawnym i zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Podkreślił, że WhatsApp od około 10 lat korzysta z szyfrowania "end-to-end" opartego na protokole Signal i że twierdzenia o braku szyfrowania są "absurdalne".

Prawnicy powodów chcą, aby sprawa miała charakter pozwu zbiorowego. Na razie większość kancelarii zaangażowanych w sprawę nie komentuje jej publicznie.

OGLĄDAJ: "Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"
2501_konfa

"Musimy dalej współpracować, to nasz wspólny interes"
NA ŻYWO

2501_konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaMeta
Zobacz także:
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
Pieniądze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat
Rynki
ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"
warszawa ludzie ulica
Mocna prognoza dla polskiej gospodarki. "Szczyt modernizacyjny"
Z kraju
magazyn amazon anglia - JSvideos shutterstock_2709702759
Pracę może stracić nawet 30 tysięcy osób. Szykują największe zwolnienia w historii
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
To pierwsza taka niedziela w tym roku
Z kraju
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła kolejna szóstka w Lotto
Z kraju
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi Kanadzie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czy wpłatę na WOŚP można odliczyć od podatku?
Pieniądze
Ekspert o samochodach elektrycznych
Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu
Moto
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
Z kraju
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
Turystyka
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
Pieniądze
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
Tech
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
Moto
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
Rynki
tankowiec
Operacja na pełnym morzu. Nagranie z akcji
telefon szpieg hacker
Utrudnienia dla klientów. Komunikat największego banku w Polsce
Z kraju
Prace na polu podczas suszy. Wieś Harkawicze w województwie podlaskim (27 maj 2025)
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję
Z kraju
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
"Sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała"
Mark Carney
Pokłosie "przemówienia, na które czekał świat". Szefowa wielkiego banku reaguje
Tankowce u wybrzeży Wenezueli, ropa naftowa
Ropa ma popłynąć do Europy. Na polecenie Trumpa
shutterstock_2597617763
Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik
Pieniądze
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"
Tech
Samochody elektryczne - ładowarki
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica