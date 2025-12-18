Substytut kontaktu. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku systemom AI"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Z raportu AISI wynika, że niemal jedna trzecia mieszkańców Wielkiej Brytanii używała systemów sztucznej inteligencji w celach emocjonalnych. Prawie co dziesiąta osoba robiła to co tydzień, a 4 proc. – codziennie.

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami były chatboty ogólnego przeznaczenia, takie jak ChatGPT, które odpowiadały za niemal sześć na dziesięć takich przypadków, a następnie asystenci głosowi, w tym Amazon Alexa. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2028 osób.

Wsparcie emocjonalne i realne zagrożenia

AISI podkreśla, że użytkownicy traktują AI jako substytut kontaktu społecznego. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku systemom AI w poszukiwaniu wsparcia emocjonalnego lub interakcji społecznych" – wskazano w raporcie Frontier AI Trends.

Jednocześnie instytut przywołuje głośne przypadki szkód, w tym śmierć amerykańskiego nastolatka Adama Raine’a, który miał odebrać sobie życie po rozmowach z ChatGPT.

Raport zwraca też uwagę na wpisy z forum Reddit poświęconego towarzyszom AI (reagującym jak przyjaciel lub partner) na platformie CharacterAI. Podczas awarii serwisu użytkownicy opisywali objawy odstawienia, takie jak lęk, depresja i niepokój.

AISI wskazał także, że chatboty mogą wpływać na opinie polityczne użytkowników, a najbardziej perswazyjne modele przekazują przy tym "znaczne" ilości nieprawdziwych informacji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Szybki rozwój AI

Raport AISI pokazuje również gwałtowny rozwój zaawansowanych modeli AI, których skuteczność w niektórych obszarach podwaja się średnio co osiem miesięcy. Najlepsze systemy wykonują zadania na poziomie początkującego specjalisty z powodzeniem w 50 proc. przypadków, wobec ok. 10 proc. rok wcześniej, i coraz częściej przewyższają ludzkich ekspertów.

Instytut ocenił, że systemy AI są obecnie nawet o 90 proc. lepsze od ekspertów na poziomie doktoranckim w udzielaniu porad dotyczących rozwiązywania problemów w eksperymentach laboratoryjnych. Zaznaczono również, że postęp w wiedzy z zakresu chemii i biologii wykracza "daleko poza poziom ekspertyzy doktoranckiej".

