Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Substytut kontaktu. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku systemom AI"

stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Co trzeci obywatel Wielkiej Brytanii korzystał ze sztucznej inteligencji w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego, towarzystwa lub interakcji społecznych – wynika z raportu brytyjskiego AI Security Institute (AISI). Autorzy badania wskazują zarówno na rosnącą popularność takich narzędzi, jak i na poważne zagrożenia z nimi związane - informuje The Guardian.

Z raportu AISI wynika, że niemal jedna trzecia mieszkańców Wielkiej Brytanii używała systemów sztucznej inteligencji w celach emocjonalnych. Prawie co dziesiąta osoba robiła to co tydzień, a 4 proc. – codziennie.

Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami były chatboty ogólnego przeznaczenia, takie jak ChatGPT, które odpowiadały za niemal sześć na dziesięć takich przypadków, a następnie asystenci głosowi, w tym Amazon Alexa. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2028 osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"

Wsparcie emocjonalne i realne zagrożenia

AISI podkreśla, że użytkownicy traktują AI jako substytut kontaktu społecznego. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku systemom AI w poszukiwaniu wsparcia emocjonalnego lub interakcji społecznych" – wskazano w raporcie Frontier AI Trends.

Jednocześnie instytut przywołuje głośne przypadki szkód, w tym śmierć amerykańskiego nastolatka Adama Raine’a, który miał odebrać sobie życie po rozmowach z ChatGPT.

Śmierć 16-letniego Adama. Rodzice pozywają twórcę programu ChatGPT
Dowiedz się więcej:

Śmierć 16-letniego Adama. Rodzice pozywają twórcę programu ChatGPT

TVN24

Raport zwraca też uwagę na wpisy z forum Reddit poświęconego towarzyszom AI (reagującym jak przyjaciel lub partner) na platformie CharacterAI. Podczas awarii serwisu użytkownicy opisywali objawy odstawienia, takie jak lęk, depresja i niepokój.

AISI wskazał także, że chatboty mogą wpływać na opinie polityczne użytkowników, a najbardziej perswazyjne modele przekazują przy tym "znaczne" ilości nieprawdziwych informacji.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Szybki rozwój AI

Raport AISI pokazuje również gwałtowny rozwój zaawansowanych modeli AI, których skuteczność w niektórych obszarach podwaja się średnio co osiem miesięcy. Najlepsze systemy wykonują zadania na poziomie początkującego specjalisty z powodzeniem w 50 proc. przypadków, wobec ok. 10 proc. rok wcześniej, i coraz częściej przewyższają ludzkich ekspertów.

Instytut ocenił, że systemy AI są obecnie nawet o 90 proc. lepsze od ekspertów na poziomie doktoranckim w udzielaniu porad dotyczących rozwiązywania problemów w eksperymentach laboratoryjnych. Zaznaczono również, że postęp w wiedzy z zakresu chemii i biologii wykracza "daleko poza poziom ekspertyzy doktoranckiej".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AIChatGPTSztuczna inteligencja
Zobacz także:
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
Prawo
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
Moto
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
Ze świata
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Tech
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
Rynki
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
Z kraju
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
Najnowsze
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę? "Ludzie się będą bali"
Z kraju
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
Najnowsze
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
Ze świata
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
Ze świata
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. Pierwszy taki program w historii
Ze świata
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
Moto
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy
Z kraju
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
Moto
Sam Altman
Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy
Tech
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
"Niedopuszczalne". Urząd wszczyna postępowanie wobec RegioJet
Z kraju
shutterstock_2586574153
Firma Elona Muska pod lupą. Kara może być dotkliwa
Moto
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
Zakończyli produkcję po 232 latach. Ostatnie egzemplarze sprzedali za krocie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica