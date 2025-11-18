Logo TVN24
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft

serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Tusk o podatku cyfrowym od big techów
Źródło: TVN24
Komisja Europejska rozpoczęła trzy postępowania dotyczące działalności Amazon Web Services i Microsoft Azure. Bruksela chce sprawdzić, czy giganci spełniają kryteria "strażników dostępu" oraz czy unijne przepisy skutecznie zapewniają równą konkurencję na rynku usług chmurowych - podał Reuters.

- Usługi przetwarzania w chmurze są motorem cyfrowej przyszłości Europy, umożliwiając rozwój AI i napędzając innowacje - powiedziała wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za rynek cyfrowy Henna Virkkunen. Dlatego - jak podkreśliła - usługi te powinny być oferowane w sposób uczciwy i zapewniający równe prawa gry na rynku.

Komisja Europejska bada Amazon i Microsoft

Amazon jest największym na świecie dostawcą usług w chmurze, Microsoft zajmuje drugie miejsce.

W ramach rozpoczętych we wtorek przez KE dwóch badań rynkowych KE sprawdzi, czy AWS i Microsoft Azure powinny zostać uznane za "strażników dostępu". Chodzi o duże firmy technologiczne, które mają dominującą pozycję na rynku cyfrowym. Podlegają one surowszym regułom zapisanym w Akcie o rynkach cyfrowych (DMA), którego celem jest zapewnienie użytkownikom możliwości wyboru dostawcy usług świadczonych w internecie, a mniejszym podmiotom - konkurowanie ze światowymi gigantami. Za złamanie DMA KE może nałożyć na tzw. strażników dostępu karę finansową w wysokości 10 proc. rocznego światowego obrotu.

Jeżeli KE uzna, że Microsoft i Amazon powinny zostać uznane za strażników usług przetwarzania w chmurze, obie firmy będą miały pół roku na zagwarantowanie pełnej zgodności świadczonych przez siebie usług chmurowych ze zobowiązaniami wynikającymi z DMA.

KE chce zapewnić skuteczne stosowanie DMA w usługach przetwarzania w chmurze. Dlatego w ramach trzeciego badania sprawdzi, czy DMA jest w stanie skutecznie zwalczać praktyki, które mogą ograniczać konkurencyjność i uczciwość w sektorze przetwarzania w chmurze w UE.

Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"

Awarie AWS i Microsoft Azure

Pod koniec października br. obaj dostawcy zaliczyli duże awarie, które doprowadziły do wyłączenia szerokiej gamy usług internetowych, w tym platform społecznościowych, gier, dostaw jedzenia, platform streamingowych i finansowych. Dotknęły one m.in. londyńskie lotnisko Heathrow, operatora telefonii komórkowej O2, szkocki parlament, sieć kawiarni Starbucks.

KE zakwalifikowała już zarówno Amazona, jak i Microsoft jako strażników dostępu. Na liście są też Apple, Booking, ByteDance, Google, Meta.

W wyznaczaniu strażników dostępu stosuje się kryteria ilościowe. Roczny obrót w UE przedsiębiorstwa cyfrowego musi wynosić co najmniej 7,5 mld euro lub jego wartość być wyceniana na co najmniej 75 mld euro. Aby firma została uznana za strażnika dostępu, powinna mieć co najmniej 45 mln użytkowników końcowych miesięcznie i co najmniej 10 tys. użytkowników biznesowych z siedzibą w UE.

KE może jednak uznać daną firmę za "strażnika dostępu", nawet jeśli nie przekracza ona progów ilościowych.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Big techDonald TrumpAmazonMicrosoft
