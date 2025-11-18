Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft

Tusk o podatku cyfrowym od big techów Źródło: TVN24

- Usługi przetwarzania w chmurze są motorem cyfrowej przyszłości Europy, umożliwiając rozwój AI i napędzając innowacje - powiedziała wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za rynek cyfrowy Henna Virkkunen. Dlatego - jak podkreśliła - usługi te powinny być oferowane w sposób uczciwy i zapewniający równe prawa gry na rynku.

Komisja Europejska bada Amazon i Microsoft

Amazon jest największym na świecie dostawcą usług w chmurze, Microsoft zajmuje drugie miejsce.

W ramach rozpoczętych we wtorek przez KE dwóch badań rynkowych KE sprawdzi, czy AWS i Microsoft Azure powinny zostać uznane za "strażników dostępu". Chodzi o duże firmy technologiczne, które mają dominującą pozycję na rynku cyfrowym. Podlegają one surowszym regułom zapisanym w Akcie o rynkach cyfrowych (DMA), którego celem jest zapewnienie użytkownikom możliwości wyboru dostawcy usług świadczonych w internecie, a mniejszym podmiotom - konkurowanie ze światowymi gigantami. Za złamanie DMA KE może nałożyć na tzw. strażników dostępu karę finansową w wysokości 10 proc. rocznego światowego obrotu.

Jeżeli KE uzna, że Microsoft i Amazon powinny zostać uznane za strażników usług przetwarzania w chmurze, obie firmy będą miały pół roku na zagwarantowanie pełnej zgodności świadczonych przez siebie usług chmurowych ze zobowiązaniami wynikającymi z DMA.

KE chce zapewnić skuteczne stosowanie DMA w usługach przetwarzania w chmurze. Dlatego w ramach trzeciego badania sprawdzi, czy DMA jest w stanie skutecznie zwalczać praktyki, które mogą ograniczać konkurencyjność i uczciwość w sektorze przetwarzania w chmurze w UE.

Awarie AWS i Microsoft Azure

Pod koniec października br. obaj dostawcy zaliczyli duże awarie, które doprowadziły do wyłączenia szerokiej gamy usług internetowych, w tym platform społecznościowych, gier, dostaw jedzenia, platform streamingowych i finansowych. Dotknęły one m.in. londyńskie lotnisko Heathrow, operatora telefonii komórkowej O2, szkocki parlament, sieć kawiarni Starbucks.

KE zakwalifikowała już zarówno Amazona, jak i Microsoft jako strażników dostępu. Na liście są też Apple, Booking, ByteDance, Google, Meta.

W wyznaczaniu strażników dostępu stosuje się kryteria ilościowe. Roczny obrót w UE przedsiębiorstwa cyfrowego musi wynosić co najmniej 7,5 mld euro lub jego wartość być wyceniana na co najmniej 75 mld euro. Aby firma została uznana za strażnika dostępu, powinna mieć co najmniej 45 mln użytkowników końcowych miesięcznie i co najmniej 10 tys. użytkowników biznesowych z siedzibą w UE.

KE może jednak uznać daną firmę za "strażnika dostępu", nawet jeśli nie przekracza ona progów ilościowych.

