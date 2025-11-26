Logo TVN24
Tech

Gigant zapowiada duże zwolnienia

biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
HP zapowiada redukcję nawet 6 tysięcy etatów do 2028 roku. To element planu zakładającego uproszczenie działalności i przyspieszenie wdrażanie sztucznej inteligencji - informuje CNN.

Koncern HP, producent komputerów, drukarek i akcesoriów, poinformował, że do roku fiskalnego 2028 planuje zlikwidować od 4 do 6 tys. miejsc pracy na całym świecie.

HP tnie zatrudnienie

Decyzja wpisuje się w strategię usprawnienia działalności i szerszego wykorzystania rozwiązań AI. Jak wyjaśnił w rozmowie z mediami prezes firmy Enrique Lores, zmiany obejmą m.in. zespoły zajmujące się rozwojem produktów, operacjami oraz obsługą klientów.

- Oczekujemy, że ta inicjatywa przyniesie 1 miliard dolarów oszczędności w trzy lata - powiedział Lores.

Wcześniej, w lutym, firma zwolniła już do 2 tys. pracowników w ramach wcześniej ogłoszonej restrukturyzacji.

Rosnący popyt na komputery z AI i presja na koszty

Według HP zapotrzebowanie na komputery osobiste z funkcjami AI nadal rośnie.

Tymczasem analitycy Morgan Stanley ostrzegają, że globalne podwyżki cen pamięci chipowej - napędzane rosnącym zapotrzebowaniem centrów danych i inwestycjami big tech w infrastrukturę AI - mogą zwiększyć koszty i obniżyć marże producentów elektroniki, takich jak HP, Dell czy Acer.

Dynamiczne wzrosty cen dotyczą zarówno pamięci typu DRAM, jak i NAND, w przypadku których konkurencja ze strony segmentu serwerowego dodatkowo zwiększa presję cenową.

Wyższe ceny pamięci uderzą w HP w 2026 roku

Enrique Lores zapowiedział, że firma odczuje skutki wzrostu cen w drugiej połowie roku 2026, jednocześnie zabezpieczyła już wystarczające zapasy na pierwsze sześć miesięcy.

- Podchodzimy rozważnie do naszych prognoz na drugą połowę przyszłego roku, a jednocześnie wdrażamy agresywne działania, takie jak wyszukiwanie tańszych dostawców, zmiany konfiguracji pamięci oraz dostosowujemy politykę cenową - podkreślił prezes HP.

HP przedstawiło właśnie wyniki za czwarty kwartał — przychody firmy osiągnęły 14,64 mld dolarów, nieznacznie przebijając oczekiwania rynku wynoszące 14,48 mld dolarów.

Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaAISztuczna inteligencja
