Tech Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

Spotkania rozpoczną się we wtorek całodniową sesją oraz wizytą analityków w ośrodku startowym Starbase w Boca Chica w Teksasie. Dzień później odbędzie się oddzielna prezentacja dla inwestorów instytucjonalnych, w tym dużych funduszy i funduszy emerytalnych.

W czwartek uczestnicy odwiedzą Memphis w stanie Tennessee, gdzie zaprezentowany zostanie projekt "Macrohard" w centrum danych Colossus. Uczestnicy będą musieli oddać urządzenia elektroniczne, a całe wydarzenie ma charakter niepubliczny.

Kluczowy etap przed debiutem giełdowym

Tak zwane dni analityczne to standardowy element przygotowań do IPO. Spółki prezentują wtedy model biznesowy, prognozy finansowe i strategię.

Część analityków otrzymała poufne dokumenty. Wynika z nich, że po połączeniu z xAI firma zakończyła 2025 rok z gotówką na poziomie około 24,7 miliarda dolarów, ale też zobowiązaniami przekraczającymi 50 miliardów dolarów.

SpaceX odnotował w 2025 roku stratę w wysokości 4,94 miliarda dolarów przy przychodach 18,67 miliarda dolarów. Rok wcześniej spółka miała 791 milionów dolarów zysku i 14,02 miliarda przychodów. Wyniki obciążyły inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji xAI.

Walka o rekordową wycenę

Dyrektor finansowy Bret Johnsen ma około dwóch miesięcy, by przekonać inwestorów do wyceny sięgającej 1,75 biliona dolarów. SpaceX chce pozyskać około 75 miliardów dolarów, co byłoby największą taką ofertą w historii.

Dodatkowo planowane jest specjalne spotkanie dla analityków, podczas którego firma przedstawi szczegółowe prognozy finansowe i założenia biznesowe.

Nietypowe porównania inwestorów

Połączenie SpaceX z xAI, platformą X, Starlinkiem i chatbotem Grok stworzyło unikalny konglomerat, trudny do wyceny. Dlatego niektórzy inwestorzy porównują spółkę nie do tradycyjnych gigantów jak Boeing czy AT&T, lecz do firm technologicznych i AI, takich jak Palantir Technologies, GE Vernova czy Vertiv.

Elon Musk zamierza także przyciągnąć inwestorów indywidualnych, którzy wcześniej wywindowali akcje Tesli do trudnych do uzasadnienia poziomów, wyceniając ją bardziej jak spółkę technologiczną niż producenta samochodów.

Plan zakłada przeznaczenie około 30 procent akcji SpaceX dla inwestorów indywidualnych. Około 1,5 tysiąca z nich ma zostać zaproszonych do odwiedzenia Starbase po rozpoczęciu roadshow w tygodniu zaczynającym się 8 czerwca.

Oferta ma być dostępna także dla inwestorów zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Japonii i Korei.

Banki i kontrola nad spółką

Szczegóły struktury oferty i dokładna pula dla inwestorów detalicznych mają zostać ustalone bliżej debiutu. Wśród głównych banków prowadzących ofertę są Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan i Goldman Sachs, wspierane przez 16 mniejszych instytucji.

Z dokumentów wynika, że Musk zachowa kontrolę nad spółką po debiucie dzięki strukturze podwójnej klasy akcji, która ograniczy wpływ innych inwestorów na decyzje korporacyjne.

