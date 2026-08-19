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GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
GTA 6
Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W sieci pojawiły się nagrania mające przedstawiać rozgrywkę z GTA 6 oraz zdjęcie domniemanej mapy gry. Autentyczności materiałów dotyczących gry Grand Theft Auto VI nie potwierdzono.

Jak informuje portal IGN, do internetu trafiły dwa nagrania przedstawiane jako fragmenty rozgrywki z GTA 6. Opublikowano również zdjęcie, które ma pokazywać pełną mapę gry.

Autentyczność materiałów nie została oficjalnie potwierdzona. Mimo to producenci gry Rockstar Games i Take-Two podejmują działania zmierzające do usunięcia ich kopii z mediów społecznościowych - przekazał IGN.

Wszystkie opublikowane materiały prowadzą do kryptowaluty i strony internetowej powiązanych z grupą CyberLeek. Jej przedstawiciele opublikowali manifest skierowany do Rockstar Games oraz innych dużych wydawców.

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Grupa sprzeciwia się cyfryzacji gier

CyberLeek przedstawił trzy żądania dotyczące przyszłości cyfrowej dystrybucji, "fałszywych" dodatków do trybów fabularnych oraz odbierania graczom dostępu do zakupionej zawartości.

Grupa krytykuje również brak fizycznego wydania GTA 6 i przywołuje sprawę gry The Crew. Produkcja Ubisoftu przestała być grywalna po wyłączeniu serwerów.

Autorzy manifestu sugerują, że Rockstar nie będzie ostatnią firmą, która stanie się celem ich działań.

Jeśli CyberLeek może dotrzeć do Rockstar, nikt nie jest bezpieczny - przekonują, wzywając największych wydawców do zmiany podejścia.

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Autentyczność wycieku pozostaje niepotwierdzona

Usuwanie kolejnych kopii nagrań przez Rockstar Games i Take-Two może wskazywać, że materiały są prawdziwe. Nie stanowi to jednak potwierdzenia ich autentyczności.

Jak podaje IGN, kryptowaluta promowana przez CyberLeek wzbudziła duże zainteresowanie. W sieci pojawiają się jednocześnie ostrzeżenia, że cała operacja może być próbą oszustwa. Serwis zwrócił się do Rockstar Games i Take-Two z prośbą o komentarz.

Potencjalny wyciek GTA 6

Jeżeli materiały są autentyczne, pojawiły się w sieci zaledwie kilka dni przed zaplanowanym pokazem Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

Premiera Grand Theft Auto VI została zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Gra ukaże się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

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To kolejny incydent związany z GTA 6

W 2022 roku do internetu trafiło ponad 90 nagrań i zdjęć z wczesnej wersji GTA 6. Materiały zostały zdobyte w wyniku ataku hakerskiego.

W grudniu 2023 roku pierwszy zwiastun gry wyciekł na mniej niż dobę przed oficjalną publikacją. Rockstar zdecydował się wówczas udostępnić materiał wcześniej.

W kwietniu 2026 roku studio poinformowało natomiast, że w wyniku włamania do zewnętrznego systemu uzyskano dostęp do ograniczonej ilości nieistotnych informacji dotyczących firmy. Rockstar zapewnił, że incydent nie wpłynął na działalność studia ani na graczy.

Źródło: IGN
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Tagi:
GTA VIRockstar GamesGry komputeroweGry wideo
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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