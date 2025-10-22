Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Jak działają Galaxy XR

Okulary Galaxy XR mają integrować różne formy interakcji – głos, obraz i ruch – dzięki czemu użytkownik może wchodzić w naturalny kontakt z urządzeniem.

System AI, oparty na modelu Gemini, analizuje to, co użytkownik widzi i słyszy, by reagować w sposób kontekstowy. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania zadań, przeglądania treści czy pracy w środowisku łączącym świat fizyczny i cyfrowy.

Samsung zapowiedział, że Galaxy XR trafi na rynek 21 października w Stanach Zjednoczonych oraz 22 października w Korei Południowej.

Firma nie podała jeszcze szczegółów dotyczących ceny ani terminu wprowadzenia urządzenia na inne rynki.

Konkurencja na rynku

Konkurencja w segmencie inteligentnych okularów wyraźnie się zaostrza. Meta, po sukcesie linii Ray-Ban Meta, rozwija kolejną generację urządzeń wyposażonych w wyświetlacze i funkcje wspomagane sztuczną inteligencją.

Z kolei Apple rozwija własny ekosystem rozszerzonej rzeczywistości z flagowym Vision Pro, zapowiadając jego tańszą wersję w najbliższych latach.

