Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą

Jak działają Galaxy XR
Okulary Galaxy XR mają integrować różne formy interakcji – głos, obraz i ruch – dzięki czemu użytkownik może wchodzić w naturalny kontakt z urządzeniem.
System AI, oparty na modelu Gemini, analizuje to, co użytkownik widzi i słyszy, by reagować w sposób kontekstowy. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania zadań, przeglądania treści czy pracy w środowisku łączącym świat fizyczny i cyfrowy.
Samsung zapowiedział, że Galaxy XR trafi na rynek 21 października w Stanach Zjednoczonych oraz 22 października w Korei Południowej.
Firma nie podała jeszcze szczegółów dotyczących ceny ani terminu wprowadzenia urządzenia na inne rynki.
Konkurencja na rynku
Konkurencja w segmencie inteligentnych okularów wyraźnie się zaostrza. Meta, po sukcesie linii Ray-Ban Meta, rozwija kolejną generację urządzeń wyposażonych w wyświetlacze i funkcje wspomagane sztuczną inteligencją.
Z kolei Apple rozwija własny ekosystem rozszerzonej rzeczywistości z flagowym Vision Pro, zapowiadając jego tańszą wersję w najbliższych latach.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: Samsung, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrew Sozinov/Shutterstock