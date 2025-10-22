Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą

shutterstock_2597470647
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
Samsung Electronics ogłosił premierę Galaxy XR, nowych okularów rozszerzonej rzeczywistości, które wykorzystują sztuczną inteligencję do obsługi poleceń głosowych, gestów i analizy otoczenia użytkownika. Urządzenie powstało na platformie Android XR opracowanej we współpracy Samsung, Google i Qualcomm.

Jak działają Galaxy XR

Okulary Galaxy XR mają integrować różne formy interakcji – głos, obraz i ruch – dzięki czemu użytkownik może wchodzić w naturalny kontakt z urządzeniem.

System AI, oparty na modelu Gemini, analizuje to, co użytkownik widzi i słyszy, by reagować w sposób kontekstowy. W praktyce oznacza to możliwość wykonywania zadań, przeglądania treści czy pracy w środowisku łączącym świat fizyczny i cyfrowy.

"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę
Dowiedz się więcej:

"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę

Rynki

Samsung zapowiedział, że Galaxy XR trafi na rynek 21 października w Stanach Zjednoczonych oraz 22 października w Korei Południowej.

Firma nie podała jeszcze szczegółów dotyczących ceny ani terminu wprowadzenia urządzenia na inne rynki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Kiedy pierwszy telefon dla dziecka? Czy smarfon to dobry prezent na komunię?
Cyberprzemoc dotyka najmłodszych. Minister: wcale nie w social mediach

Konkurencja na rynku

Konkurencja w segmencie inteligentnych okularów wyraźnie się zaostrza. Meta, po sukcesie linii Ray-Ban Meta, rozwija kolejną generację urządzeń wyposażonych w wyświetlacze i funkcje wspomagane sztuczną inteligencją.

Z kolei Apple rozwija własny ekosystem rozszerzonej rzeczywistości z flagowym Vision Pro, zapowiadając jego tańszą wersję w najbliższych latach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Samsung, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Sozinov/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
GoogleMetaApple
Zobacz także:
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
Moto
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
Dla firm
pap_20241008_0QS
ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"
Pieniądze
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
Rafineria MOL w Szazhalombatta na Węgrzech
Pożar rafinerii. Problemy w regionie
Ministerstwo Finansów
Rząd planuje podwyżkę podatku
Z kraju
pap_20251016_0OR (1)
Pensja dla pierwszej damy? "Państwo na to stać"
Z kraju
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Nowe dane ze sklepów. "Konsument pozostaje filarem"
Z kraju
złoto
Największy spadek cen od 12 lat
Wracają znad morza. Stoją z 10-kilometrowym korku
"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"
Z kraju
shutterstock_2344759903
Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady
Donald Trump
"To strasznie dziwne podejmować decyzję, w której sam sobie wypłacam odszkodowanie"
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
Z kraju
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
Z kraju
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
pociąg Polregio kolej
Prezes kolejowego giganta odwołany
Z kraju
shutterstock_2541212473
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"
Prawo
Mbeya Tanzania pociag shutterstock_2308146355
Kraj podwyższonego ryzyka. Polski bank daje środki
Adam Glapiński
35 tysięcy pensji i milczenie w sprawie nazwisk
Z kraju
Donald Trump
Obsesja Donalda Trumpa. "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
shutterstock_2275321547
Barcelona ograniczy dostęp do jednej z głównych atrakcji miasta
Turystyka
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
Tech
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
TVN24
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
Dla pracownika
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica