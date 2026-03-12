Logo TVN24
Biznes
Tech

Sojusznicy Anthropic. Big Techy jednoczy się przeciwko Pentagonowi

Anhtropic Claude AI
Antrophic w konflikcie z Pentagonem
Największe amerykańskie firmy technologiczne wyraziły poparcie dla spółki Anthropic w procesie sądowym przeciwko administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Producent modelu Claude został uznany przez amerykański rząd za zagrożenie dla łańcucha dostaw.

Firma złożyła w poniedziałek pozew w sprzeciwie dla decyzji Pentagonu. Spór dotyczy zasad wykorzystywania technologii spółki przez amerykańskie wojsko.

"Sankcja narzuci kulturę przymusu"

Od tamtej pory szereg firm należących do tzw. "Big Tech" wyraził poparcie dla Anthropic, w tym Microsoft, Google, Amazon i Apple. Giganci technologiczni wyrażają obawy dotyczące odwetu rządu wobec spółki.

"Zachowanie rządu może spowodować szerokie negatywne konsekwencje dla całego sektora technologicznego" - ostrzegł we wtorek Microsoft, który współpracuje z rządem USA i Departamentem Obrony.

Wspólne stanowisko firm zainteresowanych sprawą wyraziła grupa Chamber of Progress, która finansowana jest m.in. przez Google, Apple i Amazon. Podkreślono w nim - mimo "ideologicznego zróżnicowania" - zaniepokojenie wpływem działań administracji Donalda Trumpa na ochronę wynikającą z Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zakłada wolność słowa.

Chamber of Progress stwierdziła, że wszyscy jej członkowie "sprzeciwiają się próbom rządu wymuszania lub ograniczania dostępu do wolności słowa".

"Jeśli sankcja pozostanie w mocy, narzuci kulturę przymusu, współudziału i milczenia, a opinia publiczna zobaczy, że rząd użyje wielu dostępnych środków, aby ukarać tych, którzy ośmielą się nie zgodzić" - oceniono w dokumencie wydanym przez organizację.

Spór Anthropic z Pentagonem

Anthropic i Departament Obrony negocjowały umowę według której technologia sztucznej inteligencji od spółki, Claude, miała zostać wykorzystana w systemach niejawnych amerykańskiego wojska. Spór wybuchł, kiedy Pentagon zaczął naciskać na firmę, by usunęła dodatkowe zabezpieczenia wewnętrzne ze swojego produktu. Szef Anhtropic Dario Amodei odmówił powołując się na względy bezpieczeństwa i obawy, że władze USA mogłyby technologię wykorzystać do nadzoru krajowego lub broni autonomicznej.

W reakcji prezydent Donald Trump skrytykował firmę na swojej platformie Truth Social i zapowiedział, że jej narzędzia - w tym Claude - przestaną być wykorzystywane przez władze federalne kraju. Produkty Anthropic wspierały amerykańskie agencje rządowe i wojskowe od 2024 r.

Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth oficjalnie zaklasyfikował firmę jako zagrożenie dla łańcucha dostaw - czyli niewystarczająco bezpieczną do użytku rządowego. To pierwszy przypadek, kiedy amerykańska spółka dostała taką ocenę.

Anthropic nie pozostało dłużne i pozwało rząd USA, oskarżając go o działania odwetowe. Podczas wtorkowej rozprawy prawnik spółki zeznał, że Departament Obrony posunął się nawet do "aktywnego kontaktowania z klientami Anthropic, nakłaniając ich do zaprzestania współpracy z tą firmą", jak podało BBC.

pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

AISztuczna inteligencjaAnthropicBig techPentagon
