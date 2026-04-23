Tech SpaceX z ryzykowną inwestycją. Ryzyko braków i rosnących kosztów

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

Spółka wskazała w dokumentach rejestracyjnych S-1, składanych do U.S. Securities and Exchange Commission, że "produkcja własnych GPU" należy do "znaczących nakładów inwestycyjnych", które zamierza ponieść.

Te plany są częścią szerszej strategii stworzenia zaawansowanego kompleksu produkcji chipów AI - Terafab - realizowanego przez SpaceX, xAI oraz Tesla. Inwestycja ma powstać w Austin w Teksasie, a za jej koncepcją stoi Elon Musk.

Firma nie ujawniła skali wydatków, ani harmonogramu realizacji projektu.

Dowiedz się więcej: Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów

Terafab i niejasna przyszłość technologii

Musk zapowiadał, że zakład będzie produkować układy dla samochodów, robotów humanoidalnych i centrów danych w przestrzeni kosmicznej. Szczegóły, w tym to, czy będą to GPU, pozostają nieznane.

W branży istnieją różne podejścia do chipów AI. Nvidia produkuje uniwersalne GPU, natomiast Google rozwija wyspecjalizowane TPU, wykorzystywane m.in. w modelach AI i chatbotach takich jak Anthropic Claude.

Nie jest jasne, kiedy SpaceX rozpocznie produkcję ani jaką rolę odegrają partnerzy projektu, w tym Intel. Musk wskazał, że technologia produkcyjna Intela "będzie prawdopodobnie dość dojrzała lub gotowa do użycia" i "wydaje się właściwym kierunkiem".

Ostrzeżenia dla inwestorów

Firma przyznaje, że może mieć trudności z zapewnieniem odpowiedniej podaży chipów. W dokumencie S-1 zaznaczono: "Nie mamy długoterminowych kontraktów z wieloma naszymi bezpośrednimi dostawcami chipów".

"Spodziewamy się nadal pozyskiwać znaczną część naszego sprzętu obliczeniowego od zewnętrznych dostawców i nie ma gwarancji, że osiągniemy nasze cele związane z TERAFAB w zakładanych terminach lub w ogóle" - dodano w komunikacie.

Wyzwania technologiczne i dominacja rynku

Produkcja GPU należy do najbardziej skomplikowanych procesów w przemyśle półprzewodników. Lider rynku, TSMC, przez lata inwestował miliardy dolarów w rozwój technologii wymagających setek precyzyjnych etapów i zaawansowanych materiałów.

Obecnie proces produkcji chipów jest rozproszony między różne firmy - od projektowania po testowanie. Musk zapowiada jednak, że Terafab ma integrować wszystkie etapy w jednym miejscu.

Plany SpaceX dotyczące własnych GPU pojawiają się w momencie rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji - i jednocześnie ograniczonej podaży kluczowych komponentów.

