SpaceX z ryzykowną inwestycją. Ryzyko braków i rosnących kosztów

Oprac. Jan Sowa
|
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki
Źródło: Reuters
SpaceX rozważa produkcję własnych układów graficznych, kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji. Firma ostrzega jednocześnie inwestorów o możliwych problemach z dostępnością chipów i rosnących kosztach, przygotowując się do planowanego na lato debiutu giełdowego o wartości nawet 1,75 bln dolarów.

Spółka wskazała w dokumentach rejestracyjnych S-1, składanych do U.S. Securities and Exchange Commission, że "produkcja własnych GPU" należy do "znaczących nakładów inwestycyjnych", które zamierza ponieść.

Te plany są częścią szerszej strategii stworzenia zaawansowanego kompleksu produkcji chipów AI - Terafab - realizowanego przez SpaceX, xAI oraz Tesla. Inwestycja ma powstać w Austin w Teksasie, a za jej koncepcją stoi Elon Musk.

Firma nie ujawniła skali wydatków, ani harmonogramu realizacji projektu.

Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Terafab i niejasna przyszłość technologii

Musk zapowiadał, że zakład będzie produkować układy dla samochodów, robotów humanoidalnych i centrów danych w przestrzeni kosmicznej. Szczegóły, w tym to, czy będą to GPU, pozostają nieznane.

W branży istnieją różne podejścia do chipów AI. Nvidia produkuje uniwersalne GPU, natomiast Google rozwija wyspecjalizowane TPU, wykorzystywane m.in. w modelach AI i chatbotach takich jak Anthropic Claude.

Nie jest jasne, kiedy SpaceX rozpocznie produkcję ani jaką rolę odegrają partnerzy projektu, w tym Intel. Musk wskazał, że technologia produkcyjna Intela "będzie prawdopodobnie dość dojrzała lub gotowa do użycia" i "wydaje się właściwym kierunkiem".

Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów
Ostrzeżenia dla inwestorów

Firma przyznaje, że może mieć trudności z zapewnieniem odpowiedniej podaży chipów. W dokumencie S-1 zaznaczono: "Nie mamy długoterminowych kontraktów z wieloma naszymi bezpośrednimi dostawcami chipów".

"Spodziewamy się nadal pozyskiwać znaczną część naszego sprzętu obliczeniowego od zewnętrznych dostawców i nie ma gwarancji, że osiągniemy nasze cele związane z TERAFAB w zakładanych terminach lub w ogóle" - dodano w komunikacie.

Wyzwania technologiczne i dominacja rynku

Produkcja GPU należy do najbardziej skomplikowanych procesów w przemyśle półprzewodników. Lider rynku, TSMC, przez lata inwestował miliardy dolarów w rozwój technologii wymagających setek precyzyjnych etapów i zaawansowanych materiałów.

Obecnie proces produkcji chipów jest rozproszony między różne firmy - od projektowania po testowanie. Musk zapowiada jednak, że Terafab ma integrować wszystkie etapy w jednym miejscu.

Plany SpaceX dotyczące własnych GPU pojawiają się w momencie rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji - i jednocześnie ograniczonej podaży kluczowych komponentów.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
Handel
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
Ze świata
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
Dla pracownika
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
Tech
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
Z kraju
shutterstock_2317709075
Przełomowy wyrok TSUE. Banki nie mogą tak liczyć odsetek
Prawo
piosenka piosenkarka studio nagran mikrofon AdobeStock_574979377
AI kontra człowiek. Zdumiewające wyniki badania
Tech
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Setki milionów czekają w ZUS. Bliscy nie odbierają pieniędzy
Pieniądze
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
Z kraju
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
Rynki
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
Z kraju
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
Pieniądze
Paliwa benzyna
Ceny paliw dziś
Z kraju
pies podroz shutterstock_2451388801
Pupil w podróży. Nowe przepisy już obowiązują
Turystyka
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
Z kraju
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
Z kraju
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
Pieniądze
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
Moto
Katarzyna Kieli na EEC
"Stworzenie narracji o Polsce jest tak samo ważne, jak pokazanie słupków i wzrostów"
Z kraju
Nazywają siebie "etycznymi cyberwojownikami". Hakerzy z całego świata za darmo wspierają Ukrainę
Skradziono setki milionów w kryptowalucie. Trop prowadzi do Korei Północnej
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką
Moto
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Nowe problemy Zondacrypto. Pracownicy się boją
Z kraju
Renton Boeing 737 MAX - VDB Photos shutterstock_1467931589_1
Produkcja rośnie, straty maleją. Gigant zaskoczył analityków
Ze świata
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
Tech
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
Ze świata

