Tech Rok działania mStłuczki. Ponad 25 tysięcy elektronicznych oświadczeń Oprac. Jan Sowa |

Krzysztof Gawkowski o aplikacji mObywatel Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: daily_creativity / Shutterstock

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mStłuczka to funkcjonalność aplikacji mObywatel, która pozwala elektronicznie sporządzić dobrowolne oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Kierowcy mogą dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia, a następnie przesłać zgłoszenie szkody bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Z danych resortu cyfryzacji wynika, że w ciągu roku użytkownicy skorzystali z tej funkcji ponad 25,6 tys. razy. Do niespełna 25 tys. oświadczeń dołączono fotografie.

Za pośrednictwem aplikacji zgłoszono ubezpieczycielom 21,09 tys. szkód. W około 4,5 tys. przypadków kierowcy sporządzili elektroniczne oświadczenie, ale nie przesłali zgłoszenia do ubezpieczyciela.

Kiedy można skorzystać z mStłuczki

Funkcja jest dostępna tylko po spełnieniu kilku warunków. Wszystkie pojazdy uczestniczące w kolizji muszą być zarejestrowane w Polsce. Kierowcy powinni również zgadzać się co do tego, kto spowodował zdarzenie.

Z mStłuczki nie można skorzystać, jeżeli w kolizji są osoby ranne. W takim przypadku samo elektroniczne oświadczenie nie wystarczy.

Aplikacja automatycznie pobiera część informacji z państwowych rejestrów. Dotyczy to między innymi numeru polisy oraz danych pojazdów i ich właścicieli. Ogranicza to liczbę informacji, które kierowcy muszą wpisać samodzielnie.

Resort cyfryzacji podsumowuje rok działania usługi

- Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza. mStłuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie - powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Funkcja mStłuczka jest dostępna w aplikacji mObywatel od 1 września 2025 roku.