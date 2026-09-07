Rok działania mStłuczki. Ponad 25 tysięcy elektronicznych oświadczeń
mStłuczka to funkcjonalność aplikacji mObywatel, która pozwala elektronicznie sporządzić dobrowolne oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Kierowcy mogą dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia, a następnie przesłać zgłoszenie szkody bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Z danych resortu cyfryzacji wynika, że w ciągu roku użytkownicy skorzystali z tej funkcji ponad 25,6 tys. razy. Do niespełna 25 tys. oświadczeń dołączono fotografie.
Za pośrednictwem aplikacji zgłoszono ubezpieczycielom 21,09 tys. szkód. W około 4,5 tys. przypadków kierowcy sporządzili elektroniczne oświadczenie, ale nie przesłali zgłoszenia do ubezpieczyciela.
Kiedy można skorzystać z mStłuczki
Funkcja jest dostępna tylko po spełnieniu kilku warunków. Wszystkie pojazdy uczestniczące w kolizji muszą być zarejestrowane w Polsce. Kierowcy powinni również zgadzać się co do tego, kto spowodował zdarzenie.
Z mStłuczki nie można skorzystać, jeżeli w kolizji są osoby ranne. W takim przypadku samo elektroniczne oświadczenie nie wystarczy.
Aplikacja automatycznie pobiera część informacji z państwowych rejestrów. Dotyczy to między innymi numeru polisy oraz danych pojazdów i ich właścicieli. Ogranicza to liczbę informacji, które kierowcy muszą wpisać samodzielnie.
Resort cyfryzacji podsumowuje rok działania usługi
- Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza. mStłuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie - powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Funkcja mStłuczka jest dostępna w aplikacji mObywatel od 1 września 2025 roku.