Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii

Wykup za 55 mld dolarów oznacza, że EA ma stać spółką prywatną i zniknąć z giełdy. Cena zakupu jest o 25 proc. wyższa niż wartość rynkowa firmy. To druga największa transakcja w branży gier - większe było tylko przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft za 69 mld dolarów.

Przejęcie EA "budzi wiele obaw w branży"

Szef EA Andrew Wilson ma pozostać na stanowisku. Jego zdaniem jest to "wielkie uznanie" dla firmy. - Wspólnie z naszymi partnerami będziemy tworzyć wspaniałe doświadczenia, które zainspirują przyszłe pokolenia – stwierdził.

Firmy kupujące Electronic Arts wniosą około 36 mld dolarów własnych środków, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z kredytów.

- EA od pewnego czasu była otwarta na potencjalnego nabywcę, który pomógłby jej wejść na wyższy poziom. Jednak przejęcie przez fundusz private equity jest zaskoczeniem i transakcja ta budzi wiele obaw w branży – powiedział BBC ekspert branżowy Christopher Dring.

W wyniku transakcji powstanie dług w wysokości 20 mld dolarów, który będzie trzeba spłacić. - Przychody generowane przez duże gry, takie jak EA Sports FC, Madden i Battlefield 6, będą potrzebne do obsługi tego zadłużenia, co może wpłynąć na zdolność EA do inwestowania w nowe gry – wyjaśnił Dring.

- Inne obawy branży dotyczą tego, czy może to doprowadzić do dalszych cięć w EA, zwłaszcza jeśli prywatne firmy będą wywierać presję na zapewnienie silniejszego przepływu środków pieniężnych w celu obsługi tego zadłużenia - dodał ekspert.

Legendarna marka w branży gier

EA od ponad 40 lat jest jednym z liderów branży gier. W tym czasie firma stworzyła niektóre z największych serii w historii.

Tytuły piłkarskie, znane obecnie jako EA FC, sprzedały się w 325 milionach egzemplarzy od czasu premiery w 1993 roku. Gra The Sims rozeszła się w liczbie ponad 200 milionów egzemplarzy, a Need For Speed - ponad 150 milionów.

EA była też w przeszłości często preferowanym partnerem w przypadku gier z serii o Harrym Potterze i Jamesie Bondzie.

Arabia Saudyjska inwestuje w gry

Zakup EA to duże osiągnięcie dla Arabii Saudyjskiej, która w ostatnich latach zwiększa swoją obecność w branży gier.

W marcu 2025 r. krajowy fundusz inwestycyjny PIF zapłacił 3,5 mld dolarów za zakup działu gier firmy Niantic - przejmując w ten sposób popularną grę mobilną Pokemon Go. Do tego Scopely Inc – twórca Monopoly Go – została kupiona przez spółkę zależną PIF Savvy Games Group za 4,9 mld dolarów w 2023 r.

Arabia Saudyjska namieszała też w branży e-sportowej - organizuje duże turnieje, w tym mistrzostwa świata, a w 2027 r. będzie gospodarzem olimpijskich igrzysk e-sportowych.

Kraj ten ma także udziały w innych dużych firmach z branży gier, takich jak Nintendo i Take-Two Interactive, ale zakup EA to o wiele bardziej znaczący ruch.

Jak wskazał BBC, arabski fundusz PIF dysponuje aktywami o wartości setek miliardów dolarów dzięki ropie naftowej i jest kontrolowany przez księcia Mohammeda bin Salmana, którego rząd oskarżano o łamanie praw człowieka.

Zaangażowany w transakcję jest też zięć prezydenta USA Jared Kushner, który był wysłannikiem na Bliski Wschód podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Kushner założył w 2021 roku prywatną firmę inwestycyjną Affinity Partners i wykorzystał przy tym relacje, które zbudował jako doradca prezydenta.

