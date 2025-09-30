Logo TVN24
Tech

Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii

electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy
Źródło: TVN24
Producent gier Electronic Arts zgodził się na sprzedaż firmy za 55 miliardów dolarów. Kupujący to konsorcjum inwestorów, w tym Public Investment Fund (PIF) z Arabii Saudyjskiej, Silver Lake i Affinity Partners Jareda Kushnera - podał portal BBC.

Wykup za 55 mld dolarów oznacza, że EA ma stać spółką prywatną i zniknąć z giełdy. Cena zakupu jest o 25 proc. wyższa niż wartość rynkowa firmy. To druga największa transakcja w branży gier - większe było tylko przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft za 69 mld dolarów.

Przejęcie EA "budzi wiele obaw w branży"

Szef EA Andrew Wilson ma pozostać na stanowisku. Jego zdaniem jest to "wielkie uznanie" dla firmy. - Wspólnie z naszymi partnerami będziemy tworzyć wspaniałe doświadczenia, które zainspirują przyszłe pokolenia – stwierdził.

Firmy kupujące Electronic Arts wniosą około 36 mld dolarów własnych środków, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z kredytów.

- EA od pewnego czasu była otwarta na potencjalnego nabywcę, który pomógłby jej wejść na wyższy poziom. Jednak przejęcie przez fundusz private equity jest zaskoczeniem i transakcja ta budzi wiele obaw w branży – powiedział BBC ekspert branżowy Christopher Dring.

W wyniku transakcji powstanie dług w wysokości 20 mld dolarów, który będzie trzeba spłacić. - Przychody generowane przez duże gry, takie jak EA Sports FC, Madden i Battlefield 6, będą potrzebne do obsługi tego zadłużenia, co może wpłynąć na zdolność EA do inwestowania w nowe gry – wyjaśnił Dring.

- Inne obawy branży dotyczą tego, czy może to doprowadzić do dalszych cięć w EA, zwłaszcza jeśli prywatne firmy będą wywierać presję na zapewnienie silniejszego przepływu środków pieniężnych w celu obsługi tego zadłużenia - dodał ekspert.

Gry komputerowe mogą działać prozdrowotnie? "Większość graczy odnosi korzyści"
Dowiedz się więcej:

Gry komputerowe mogą działać prozdrowotnie? "Większość graczy odnosi korzyści"

TVN24

Legendarna marka w branży gier

EA od ponad 40 lat jest jednym z liderów branży gier. W tym czasie firma stworzyła niektóre z największych serii w historii.

Tytuły piłkarskie, znane obecnie jako EA FC, sprzedały się w 325 milionach egzemplarzy od czasu premiery w 1993 roku. Gra The Sims rozeszła się w liczbie ponad 200 milionów egzemplarzy, a Need For Speed - ponad 150 milionów.

EA była też w przeszłości często preferowanym partnerem w przypadku gier z serii o Harrym Potterze i Jamesie Bondzie.

Arabia Saudyjska inwestuje w gry

Zakup EA to duże osiągnięcie dla Arabii Saudyjskiej, która w ostatnich latach zwiększa swoją obecność w branży gier.

W marcu 2025 r. krajowy fundusz inwestycyjny PIF zapłacił 3,5 mld dolarów za zakup działu gier firmy Niantic - przejmując w ten sposób popularną grę mobilną Pokemon Go. Do tego Scopely Inc – twórca Monopoly Go – została kupiona przez spółkę zależną PIF Savvy Games Group za 4,9 mld dolarów w 2023 r.

Arabia Saudyjska namieszała też w branży e-sportowej - organizuje duże turnieje, w tym mistrzostwa świata, a w 2027 r. będzie gospodarzem olimpijskich igrzysk e-sportowych.

Kraj ten ma także udziały w innych dużych firmach z branży gier, takich jak Nintendo i Take-Two Interactive, ale zakup EA to o wiele bardziej znaczący ruch.

Jak wskazał BBC, arabski fundusz PIF dysponuje aktywami o wartości setek miliardów dolarów dzięki ropie naftowej i jest kontrolowany przez księcia Mohammeda bin Salmana, którego rząd oskarżano o łamanie praw człowieka.

Zaangażowany w transakcję jest też zięć prezydenta USA Jared Kushner, który był wysłannikiem na Bliski Wschód podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Kushner założył w 2021 roku prywatną firmę inwestycyjną Affinity Partners i wykorzystał przy tym relacje, które zbudował jako doradca prezydenta. 

Jared Kushner (pierwszy z lewej)
Jared Kushner (pierwszy z lewej)
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Czytaj też: Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Pauras / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica