Jeszcze kilka miesięcy temu kosztował 200 złotych, dziś potrafi być dziesięć razy droższy. Moduł pamięci RAM - niezbędny element komputerów, smartfonów, a nawet telewizorów - znika z rynku konsumenckiego, bo producenci przerzucili moce na obsługę centrów danych sztucznej inteligencji. Efekt? Nadciągają podwyżki cen elektroniki, których skali branża wolałaby dziś nie prognozować.
Bez pamięci RAM ani rusz. To układ scalony ściśle współpracujący z procesorem komputera czy smartfona. Odpowiada za chwilowe przechowywanie danych, które są potrzebne do obsługi systemu w danym momencie. Dzięki temu procesor nie musi sięgać do wolniejszego dysku twardego, gdzie dane trzymane są na stałe, jak rzeczy w piwnicy (zdjęcia, programy itp.). Po wyłączeniu urządzenia dane z RAM znikają.