Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bez pamięci RAM ani rusz. To układ scalony ściśle współpracujący z procesorem komputera czy smartfona. Odpowiada za chwilowe przechowywanie danych, które są potrzebne do obsługi systemu w danym momencie. Dzięki temu procesor nie musi sięgać do wolniejszego dysku twardego, gdzie dane trzymane są na stałe, jak rzeczy w piwnicy (zdjęcia, programy itp.). Po wyłączeniu urządzenia dane z RAM znikają.