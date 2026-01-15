Logo TVN24
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowej części

Łukasz Figielski
Dlaczego smartfony będą drożały?
Dlaczego smartfony będą drożały?
Źródło: Shutterstock
Jeszcze kilka miesięcy temu kosztował 200 złotych, dziś potrafi być dziesięć razy droższy. Moduł pamięci RAM - niezbędny element komputerów, smartfonów, a nawet telewizorów - znika z rynku konsumenckiego, bo producenci przerzucili moce na obsługę centrów danych sztucznej inteligencji. Efekt? Nadciągają podwyżki cen elektroniki, których skali branża wolałaby dziś nie prognozować.Artykuł dostępny w subskrypcji

Bez pamięci RAM ani rusz. To układ scalony ściśle współpracujący z procesorem komputera czy smartfona. Odpowiada za chwilowe przechowywanie danych, które są potrzebne do obsługi systemu w danym momencie. Dzięki temu procesor nie musi sięgać do wolniejszego dysku twardego, gdzie dane trzymane są na stałe, jak rzeczy w piwnicy (zdjęcia, programy itp.). Po wyłączeniu urządzenia dane z RAM znikają.

