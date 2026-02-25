Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę

Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: TVN24, Reuters

- Dziś wieczorem z przyjemnością ogłaszam, że wynegocjowałem nową deklarację ochrony płatników rachunków. Wiecie, co to oznacza? Mówimy największym firmom technologicznym, że mają obowiązek zapewnić sobie własne źródła energii - powiedział Trump.

"Mamy przestarzałą sieć"

Prezydent przekonywał, że amerykańska sieć energetyczna nie jest przygotowana na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie ze strony centrów danych.

- Mamy przestarzałą sieć. Nigdy nie poradziłaby sobie z takimi liczbami, z ilością energii, jaka jest potrzebna. Dlatego mówię im: mogą zbudować własną elektrownię. Będą produkować własną energię. To zapewni firmom dostęp do prądu, a jednocześnie obniży ceny energii dla was - stwierdził.

Trump nie wskazał, których firm dotyczy plan, ani w jaki sposób nowe zasady miałyby być wdrażane i egzekwowane. Według dwóch źródeł zaznajomionych z planem, na początku marca Biały Dom ma gościć przedstawicieli firm technologicznych, aby sformalizować inicjatywę.

Zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji

Administracja Trumpa wspiera rozwój sztucznej inteligencji w rywalizacji z Chinami. Jednocześnie szybki przyrost centrów danych opartych na AI i ich wpływ na ceny energii stały się potencjalnym obciążeniem politycznym dla Republikanów przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

Największy operator sieci energetycznej w USA - PJM Interconnection - przedstawił w ubiegłym miesiącu plan, zgodnie z którym nowi duzi odbiorcy energii będą musieli albo wprowadzić do sieci własne nowe moce wytwórcze, albo ograniczyć zużycie w momentach największego obciążenia systemu.

Niektóre przedsiębiorstwa z branży technologicznej zapowiadały wcześniej własne inicjatywy mające ograniczyć wpływ centrów danych na ceny energii dla odbiorców. Wśród nich są m.in. Anthropic oraz Microsoft.

