Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę

Donald Trump
Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że największe firmy technologiczne będą musiały samodzielnie budować elektrownie na potrzeby swoich centrów danych. Jak podkreślił, rozwiązanie ma chronić odbiorców przed rosnącymi rachunkami za prąd. Deklaracja padła w czasie orędzia o stanie państwa i wpisuje się w narastającą debatę o kosztach energii w USA.

- Dziś wieczorem z przyjemnością ogłaszam, że wynegocjowałem nową deklarację ochrony płatników rachunków. Wiecie, co to oznacza? Mówimy największym firmom technologicznym, że mają obowiązek zapewnić sobie własne źródła energii - powiedział Trump.

"Mamy przestarzałą sieć"

Prezydent przekonywał, że amerykańska sieć energetyczna nie jest przygotowana na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie ze strony centrów danych.

- Mamy przestarzałą sieć. Nigdy nie poradziłaby sobie z takimi liczbami, z ilością energii, jaka jest potrzebna. Dlatego mówię im: mogą zbudować własną elektrownię. Będą produkować własną energię. To zapewni firmom dostęp do prądu, a jednocześnie obniży ceny energii dla was - stwierdził.

Trump nie wskazał, których firm dotyczy plan, ani w jaki sposób nowe zasady miałyby być wdrażane i egzekwowane. Według dwóch źródeł zaznajomionych z planem, na początku marca Biały Dom ma gościć przedstawicieli firm technologicznych, aby sformalizować inicjatywę.

Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji

Administracja Trumpa wspiera rozwój sztucznej inteligencji w rywalizacji z Chinami. Jednocześnie szybki przyrost centrów danych opartych na AI i ich wpływ na ceny energii stały się potencjalnym obciążeniem politycznym dla Republikanów przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

Ze świata

Największy operator sieci energetycznej w USA - PJM Interconnection - przedstawił w ubiegłym miesiącu plan, zgodnie z którym nowi duzi odbiorcy energii będą musieli albo wprowadzić do sieci własne nowe moce wytwórcze, albo ograniczyć zużycie w momentach największego obciążenia systemu.

Niektóre przedsiębiorstwa z branży technologicznej zapowiadały wcześniej własne inicjatywy mające ograniczyć wpływ centrów danych na ceny energii dla odbiorców. Wśród nich są m.in. Anthropic oraz Microsoft.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/KENNY HOLSTON

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica