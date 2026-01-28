Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Chiny z zielonym światłem na zakup amerykańskich chipów

nvidia czip shutterstock_1060748543
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Chiny zatwierdziły pierwszą partię importu zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji Nvidia H200 - poinformowały agencję Reuters trzy osoby zaznajomione ze sprawą. Decyzja zapadła w czasie wizyty prezesa Nvidii Jensena Huanga w Państwie Środka i oznacza zmianę podejścia Pekinu do technologii, która stała się jednym z punktów zapalnych w relacjach z USA.

Według źródeł, zgodę na zakup łącznie ponad 400 tysięcy chipów H200 otrzymały chińskie koncerny technologiczne ByteDance, Alibaba oraz Tencent. Kolejne firmy ustawiły się w kolejce po następne pozwolenia. Informatorzy podkreślają, że decyzja została podjęta warunkowo, a szczegóły kryteriów nie są znane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"

Chipy w centrum sporu USA - Chiny

Zatwierdzenie importu nastąpiło w trakcie wizyty prezesa Nvidii Jensena Huanga w Chinach. Szef spółki przyleciał w ubiegłym tygodniu do Szanghaju na coroczne spotkania z pracownikami, a następnie odwiedził Pekin i inne miasta. Zarówno chińskie ministerstwa odpowiedzialne za przemysł i handel, jak i Nvidia nie odniosły się do sprawy do momentu publikacji depeszy Reutersa.

H200, drugi najmocniejszy chip AI w ofercie Nvidii, od miesięcy pozostaje w centrum napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Choć Waszyngton formalnie zezwolił na jego eksport do Chin, to ostateczna decyzja należała do władz w Pekinie. Jeszcze na początku miesiąca chińskie służby celne informowały pośredników, że układy nie mogą wjechać do kraju.

Wyścig o sztuczną inteligencję

Reuters przypomina, że chińskie firmy technologiczne złożyły zamówienia na ponad dwa miliony chipów H200, znacznie przekraczając dostępne moce produkcyjne Nvidii. Nie wiadomo, ile kolejnych przedsiębiorstw otrzyma zgodę w następnych turach ani według jakich zasad są one wybierane.

Analitycy wskazują, że zgody na import H200 pokazują, iż Pekin stawia na potrzeby największych firm internetowych, inwestujących miliardy dolarów w centra danych i rozwój usług AI, by konkurować z amerykańskimi rywalami, w tym z OpenAI. Choć chińskie spółki, takie jak Huawei, oferują już rozwiązania porównywalne z chipem Nvidia H20, to wciąż wyraźnie ustępują możliwościom H200, który zapewnia około sześciokrotnie wyższą wydajność.

OGLĄDAJ: Akcja policji w Warszawie
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)

Akcja policji w Warszawie
WYDANIE SPECJALNE

Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Hairem / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaNvidiaChinyUSA
Zobacz także:
Elon Musk w Davos
Musk nazwał Sikorskiego "imbecylem"
Tech
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica