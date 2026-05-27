Tech

"Wiedźmin 3" wraca z nowym dodatkiem. CD Projekt podał datę premiery

Wiedźmin 3: Dziki Gon
19.05.015 | „Wiedźmin 3: Dziki Gon” polskim hitem eksportowym
Źródło wideo: Joanna Stempień | tvn24
Źródło zdj. gł.: CD Projekt RED
CD Projekt znalazł się pod presją inwestorów po zapowiedzi nowego dodatku do "Wiedźmina 3". Rozszerzenie "Songs of the Past" zadebiutuje w 2027 roku, a analitycy wskazują, że rynek obawia się możliwego przesunięcia premiery "Wiedźmina 4".

Kurs akcji CD Projektu spada o ponad 5 proc. do poziomu 238 zł po ogłoszeniu nowego dodatku do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Informację o nowym rozszerzeniu przekazano za pośrednictwem oficjalnego konta serii "The Witcher" w serwisie X.

"Medalion drży… to może oznaczać tylko jedno! Czas ogłosić Wiedźmina 3: Dziki Gon - Pieśni przeszłości!" - napisano w komunikacie.

"Wiedźmin 3" wróci z nową fabułą

Twórcy zapowiedzieli, że dodatek ponownie zabierze graczy na szlak razem z Geraltem z Rivii.

"To zupełnie nowe rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon, które pozwoli wam ponownie wyruszyć na Szlak z Geraltem z Rivii" - przekazano.

Dodatek powstaje we współpracy ze studiem Fool’s Theory. Premiera została zaplanowana na 2027 rok.

Analitycy: rynek obawia się o termin "Wiedźmina 4"

Zdaniem analityków negatywna reakcja rynku może wynikać z obaw o harmonogram premiery "Wiedźmina 4".

"Dzisiejsza negatywna reakcja rynku naszym zdaniem spowodowana jest tym, że zapowiedź premiery dodatku do Wiedźmina 3 w 2027 r. rodzi pytania o potencjalną premierę Wiedźmina 4 w przyszłym roku" - napisał w komentarzu analityk.

Według ekspertów nowy dodatek ma być ważnym elementem kampanii marketingowej związanej z kolejną odsłoną serii.

"Naszym bazowym nadal scenariuszem jest premiera Wiedźmina 4 pod koniec 2027 r., a samo nowe DLC do Wiedźmina 3 traktujemy jako bardzo istotny element kampanii marketingowej" - dodano.

Analitycy zwracają uwagę, że więcej informacji o dodatku może zostać ujawnionych podczas targów Gamescom 2026 w sierpniu.

Analityk Erste Group Krzysztof Tkocz ocenił informację o dodatku jako "mieszaną", wskazując, że rozszerzenie może pełnić rolę fabularnego pomostu między "Wiedźminem 3" i "Wiedźminem 4".

"Postrzegamy ten dodatek jako sposób ponownego zaangażowania ogromnej bazy ponad 60 milionów graczy W3 oraz jako pomost fabularny między W3 a W4" - napisał Tkocz.

Jego zdaniem dodatek powinien pojawić się bliżej premiery Wiedźmina 4, a nie dużo wcześniej.

"Nadal uważamy, że czwarty kwartał 2027 roku pozostaje realistycznym i poważnie rozważanym oknem premiery dla Wiedźmina 4"- dodał.

Tkocz ocenił również, że możliwe opóźnienie względem wcześniejszych planów może wynikać z dążenia do utrzymania wysokiej jakości projektu realizowanego wspólnie ze studiem Fool’s Theory.

Premiera na PC i konsole nowej generacji

"Pieśni przeszłości" trafią na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

Twórcy poinformowali również, że więcej szczegółów na temat projektu ma zostać ujawnionych pod koniec lata. Spekulacje dotyczące potencjalnego dodatku do aktualnie już jedenastoletniej gry pojawiały się od około roku. Spółka jednak nie komentowała tych doniesień.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
