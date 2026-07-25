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"Były bilioner". Trudny tydzień Elona Muska

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Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Komisja Europejska zabiera się za platformę X Elona Muska
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Reuters
Akcje Tesli spadły w ciągu tygodnia o 18 procent, notując najgorszy wynik od 2022 roku - poinformował portal stacji CNBC. Spadki objęły również SpaceX, którego akcje straciły 7,2 procent i zakończyły tydzień na najniższym poziomie od debiutu giełdowego.

W ciągu ostatnich pięciu dni z majątku Elona Muska ubyło około 130 miliardów dolarów. Jeszcze kilka tygodni temu szef Tesli był pierwszym człowiekiem na świecie, którego majątek przekroczył bilion dolarów.

"(Były) bilioner" - napisał krótko na platformie X Elon Musk, odnosząc się do giełdowych spadków.

Załamanie wartości akcji Tesli to przede wszystkim efekt słabszych od oczekiwań wyników finansowych za drugi kwartał, które firma opublikowała w środę wieczorem. Negatywny bilans przepływów pieniężnych wynika głównie z gwałtownego wzrostu wydatków na futurystyczne projekty, takie jak robotaksówki, humanoidalne roboty czy ogromna fabryka chipów.

Analitycy: bez szans na trwały wzrost zysków

"Oczekujemy, że będzie to wywierać presję na wolne przepływy pieniężne i opóźni wzrost zysków, nie przynosząc żadnych krótkoterminowych korzyści dla akcjonariuszy" - napisali analitycy Argus Research w piątkowym raporcie, utrzymując neutralną rekomendację dla akcji Tesli.

"Uważamy, że niemal niemożliwe będzie, by Tesla w najbliższym czasie osiągnęła trwały wzrost zysków" - dodali.

Od początku roku akcje Tesli potaniały już o 30 procent, co czyni ją zdecydowanie najsłabszym graczem wśród największych spółek technologicznych.

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Problemy w SpaceX

Akcje SpaceX także kontynuują spadki - po początkowym wzroście tuż po giełdowym debiucie, przez ostatni miesiąc utrzymywały trend zniżkowy. W ciągu ostatnich pięciu tygodni akcje traciły na wartości w czterech z nich i obecnie są wyceniane około 43 procent poniżej najwyższego zamknięcia z 16 czerwca.

W piątkowy wieczór SpaceX miało podjąć próbę 13. testowego lotu Starshipa - największej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowano i wysłano w kosmos. System rakietowy Starship o wysokości około 122 metrów wystartował w piątek o godzinie 18.50 czasu lokalnego z bazy SpaceX Starbase w Teksasie, po czym rakieta nośna Super Heavy umieściła statek na trajektorii suborbitalnej.

Po 10 minutach rakieta Super Heavy powróciła na Ziemię wodując w Zatoce Meksykańskiej, natomiast statek Starship po godzinie lotu wodował w Oceanie Indyjskim.

Starship, zaprojektowana pod kątem wielokrotnego użytku, jest kluczowa dla krótkoterminowych planów SpaceX. Firma planuje wykorzystać rakietę do powrotu amerykańskich astronautów na powierzchnię Księżyca. Według wizji Muska, rakieta ta w przyszłości ma również umożliwić załogowe loty na Marsa.

Musk a skrajna prawica

W mijającym tygodniu Elon Musk pojawił się publicznie, udzielając burzliwego wywiadu magazynowi The Economist. Redaktor naczelna, Zanny Minton Beddoes, zapytała go o poparcie nie tylko dla populistycznej prawicy, ale także skrajnej prawicy, a nawet bardzo niszowych partii w niektórych krajach.

Oprócz finansowego i publicznego wsparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, Musk poparł również niemiecką AfD, skrajnie antyimigrancką partię, a także brytyjskie Restore Britain, założone przez Ruperta Lowe'a, który wzywa do "odwrócenia masowej migracji".

- To po prostu normalni ludzie! - odpowiedział Musk. Następnie skrytykował Beddoes oraz "tradycyjne media" za, jego zdaniem, absurdalne przedstawianie skrajnej prawicy.

Źródło: CNBC
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Tagi:
Elon MuskUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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