Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

"Bez Elona Muska nie byłoby OpenAI"

Elon Musk
Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem
Źródło: TVN24
Elon Musk domaga się od OpenAI i Microsoftu nawet 134 miliardy dolarów. W pozwie złożonym w sądzie federalnym twierdzi, że spółki osiągnęły korzyści dzięki jego wczesnemu wsparciu i że to jemu należą się - jak podkreśla - "bezprawnie uzyskane zyski".

W piśmie procesowym Musk wskazuje, że OpenAI zyskało od 65,5 do 109,4 miliarda dolarów dzięki jego zaangażowaniu w latach 2015-2018, gdy współtworzył organizację jako startup. Microsoft miał z kolei odnieść korzyści w wysokości od 13,3 do 25,1 miliarda dolarów.

Główny prawnik Muska, Steven Molo, w oświadczeniu dla agencji Reuters podkreślił: "Bez Elona Muska nie byłoby OpenAI. Zapewnił on większość finansowania zalążkowego, użyczył swojej reputacji i nauczył ich wszystkiego, co wie o skalowaniu biznesu. Czołowy ekspert oszacował wartość tego wkładu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Kimi Onoda
"Jeśli nóż leży na stole, możesz użyć go do gotowania albo do zranienia kogoś"
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach

"Kampania nękania" i spór o wyliczenia

OpenAI w odpowiedzi nazwało roszczenia Muska "niepoważnym żądaniem" i uznało je za element tego, co określiło jako "kampanię nękania" wymierzoną w spółkę.

Microsoft nie odniósł się do wysokości żądanej kwoty. Wcześniej prawnik firmy przekonywał jednak, że nie ma dowodów na to, iż spółka „pomagała i podżegała” OpenAI. Obie firmy w osobnym piśmie procesowym zakwestionowały też analizy eksperta Muska, określając je jako "zmyślone", "nieweryfikowalne" i "bezprecedensowe", a także prowadzące do "nieprawdopodobnego" transferu miliardów dolarów z organizacji non profit do byłego darczyńcy, dziś konkurenta.

Proces przed ławą przysięgłych

Musk, który odszedł z OpenAI w 2018 roku i obecnie prowadzi firmę xAI, zarzuca operatorowi ChatGPT odejście od pierwotnej misji w związku z przekształceniem organizacji w podmiot nastawiony na zysk.

W pozwie argumentuje: "Tak jak wczesny inwestor w startup może osiągnąć zyski wielokrotnie przewyższające początkową inwestycję, tak bezprawne zyski, które osiągnęły OpenAI i Microsoft - i które panu Muskowi należy teraz odebrać - są znacznie większe niż jego pierwotny wkład".

Sąd w Oakland w Kalifornii zdecydował, że sprawę rozpatrzy ława przysięgłych. Proces ma ruszyć w kwietniu. Musk zapowiada, że może domagać się także odszkodowania karnego oraz innych sankcji, w tym sądowego zakazu określonych działań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
TAGI:
Elon MuskAIOpenAIMicrosoft
Zobacz także:
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Tech
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Ze świata
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
Z kraju
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
Moto
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora
shutterstock_2211362781
Polski gigant na krawędzi utraty płynności. Najpoważniejszy kryzys od dekady
Z kraju
Samochody droga korek
Sypnęło mandatami. Ministerstwo pokazuje dane
Z kraju
Zakupy online
Ważny termin dla milionów podatników
Pieniądze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
Ze świata
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
Ze świata
La Valletta, Malta
Hity wśród polskich turystów. "Absolutny fenomen tej zimy"
Turystyka
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
Ze świata
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Kontrole, kary, zamknięte kluby
Ze świata
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
Donald J. Trump
Wojna Trumpa. "Uparty osioł" i "głupiec"
Ze świata
shutterstock_769740769
Te państwa mają najwięcej złota. Jak wypada Polska?
Ze świata
shutterstock_2531274575
97-latek próbuje udowodnić, że żyje. "Już czwarty raz"
Ze świata
shutterstock_2549548975
Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem
Moto
Donald Trump w Białym Domu
Trump: Straciłbym cię. To moja poważna obawa
Ze świata
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia
Pieniądze
Karol Nawrocki
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
Z kraju
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Gorzkie skutki zmiany waluty
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica