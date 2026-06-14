Tech Wciąż brakuje kobiet w technologii. Amerykański przedsiębiorca apeluje Oprac. Paulina Karpińska |

Astro Teller o różnorodności płci w biznesie i technologii Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: crab

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Ale tym bardziej powinniśmy organizować konferencje takie jak ta, które pomagają kobietom zrozumieć, że są potrzebne, znaleźć mentorów, aby mogły się rozwijać i nie opuszczały branży. Tego właśnie potrzeba. Żeby nadal pracowały w branży i były dobrze wyszkolone - powiedział w rozmowie z dziennikarką TVN24 BiS na konferencji Women in Tech Summit Astro Teller. Amerykański przedsiębiorca od 2010 roku kierował laboratoriami Google X, które przekształciły się w X, The Moonshot Factory.

Teller: potrzeba, aby kobiety były dobrze wyszkolone

Zdaniem Tellera, "kobiety są niedostatecznie reprezentowane w wielu z tych dziedzin, więc trudniej je znaleźć".

- Nie widzę powodu, dla którego kobiety miałyby mieć jakąkolwiek gorszą pozycję w stosunku do mężczyzn w obszarach nauki i technologii - powiedział przedsiębiorca.

>>> Sztuczna inteligencja sterowała satelitą

Zaznaczył jednak, że w procesie rekrutacji istotne jest uwzględnianie różnych czynników, a nie tylko płci, aby budować rzeczywiście zróżnicowane zespoły.

- Ostatecznie jednak zatrudnimy bez wątpienia osobę o najlepszych kwalifikacjach. Jednak logiczne jest dla nas stwierdzenie: że jeśli nie mamy wystarczającej różnorodności wśród osób, z którymi decydujemy się rozmawiać, to skąd mielibyśmy wiedzieć, że wybieramy najlepszą osobę? - powiedział.

- Jeśli przedstawisz mi tylko mężczyzn, powiem: nie sądzę, że przedstawiłaś mi najlepszych ludzi. Jak to możliwe, że najlepsi ludzie to wyłącznie mężczyźni? To niemożliwe - zaznaczył.

"Ciągle szukamy nowych pomysłów"

Teller został także zapytany, czy Europa w tworzeniu technologii wciąż ma znaczenie.

- Oczywiście, że tak. Bardzo w to wierzę - powiedział. - Ciągle szukamy nowych pomysłów, perspektyw, osób do zatrudnienia, nowych partnerów i nowych miejsc, w których możemy testować nasze pomysły - dodał.

Jak wyjaśnił, to pozwala lepiej zrozumieć tworzony produkt. - To, co robimy, traktujemy jako zrównoważoną, trwałą innowację. Zamiast szybko coś stworzyć i sprzedać, zanim ktokolwiek się zorientuje, chcemy rozwijać rozwiązania, z których będą korzystać nasze wnuki - takie, których społeczeństwo naprawdę będzie potrzebować - powiedział.

- A kiedy już zdecydujesz, że jest to twój biznes, wtedy wychodzisz i dowiadujesz się jakie naprawdę są problemy świata. Zabierz swoje ambitne projekty w jakieś miejsce, powiedzmy do Polski, i zapytaj czy w ogóle tego chcecie. Jak byście to wykorzystali. Jak chcielibyście, żebyśmy to zmienili, żeby pasowało do waszej kultury. Tego rodzaju wnioski są dla nas niezwykle cenne - skwitował.

Women in Tech Summit to konferencja i targi kariery dedykowane kobietom w branżach technologicznych, science i IT. Jej patronem jest między innymi TVN24 BiS.

OGLĄDAJ: TVN24