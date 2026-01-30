Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17

Według informacji Nikkei Asia, Apple planuje w drugiej połowie 2026 roku wprowadzić na rynek trzy najbardziej zaawansowane modele iPhone'a. Wśród nich ma znaleźć się pierwszy w historii firmy składany iPhone oraz dwa modele nieskładane, wyposażone w ulepszone aparaty i większe wyświetlacze. Standardowy iPhone 18 ma natomiast trafić do sprzedaży dopiero w pierwszej połowie 2027 roku.

Koszty i ryzyko produkcyjne

Zmiana harmonogramu ma pomóc firmie w lepszym wykorzystaniu zasobów oraz maksymalizacji przychodów i zysków z droższych urządzeń. Jak podano w raporcie, Apple mierzy się z rosnącymi cenami kości pamięci i materiałów, a także chce ograniczyć ryzyko produkcyjne związane ze skomplikowanymi technikami przemysłowymi potrzebnymi do wytwarzania pierwszego składanego modelu.

Przedstawiciel jednego z dostawców iPhone'ów, posiadający bezpośrednią wiedzę o planach firmy, powiedział Nikkei Asia, że "płynność łańcucha dostaw jest jednym z kluczowych wyzwań w tym roku, a zmiana strategii marketingowej również odegrała rolę w decyzji o priorytetowym traktowaniu modeli premium".

Reakcja rynku i wyniki Apple'a

Agencja Reutera zaznacza, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować doniesień Nikkei Asia, a Apple nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz. Jednocześnie firma poinformowała w czwartek o wynikach finansowych lepszych od oczekiwań Wall Street.

Wzrost przychodów kwartalnych napędził silny popyt na iPhone'y oraz wyraźne odbicie sprzedaży w Chinach. Szef Apple Tim Cook powiedział w rozmowie z Reuters, że popyt na najnowsze modele był "oszałamiający".

Silna pozycja Apple'a i konkurencja

Według danych firm analitycznych Apple zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału w globalnym rynku smartfonów, z około 20 proc. wszystkich wysłanych urządzeń w 2025 roku . Zaraz za firmą z Cupertino uplasował się Samsung - z udziałem blisko 19 proc. rynku.

Na trzecim miejscu znajduje się chiński producent Xiaomi - z udziałem około 13 proc. Te trzy marki - Apple, Samsung i Xiaomi - dominują obecnie w konkurencji o klientów segmentu premium i masowego, a także wyznaczają kierunki rozwoju i wywierają presję na innowacje na rynku urządzeń mobilnych.

