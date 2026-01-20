Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Według corocznego raportu "Workmonitor" liczba ofert pracy wymagających kompetencji określanych jako "AI agent" wzrosła aż o 1587 proc. Dane sugerują, że sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz częściej zastępują proste, powtarzalne stanowiska o niskim stopniu złożoności.

Badanie objęło 27 tysięcy pracowników oraz 1225 pracodawców, a także analizę ponad 3 milionów ofert pracy na 35 rynkach. Randstad jest jedną z największych agencji rekrutacyjnych na świecie.

Dlaczego to ma znaczenie

Rynki pracy znajdują się pod silną presją, ponieważ korporacje na całym świecie nasilają redukcje etatów w obliczu gorszych nastrojów konsumenckich. Wpływ na to ma między innymi wojna handlowa oraz agresywne działania w polityce zagranicznej prowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które zachwiały opartym na zasadach porządkiem międzynarodowym.

Firmy technologiczne zaczęły zastępować część miejsc pracy przez AI, mimo że wiele przedsiębiorstw wciąż czeka na realne zwroty z ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję, które mają kształtować biznes przez kolejne lata.

Komentarz z raportu

- Ogólnie widzimy wśród pracowników entuzjazm wobec AI, ale jednocześnie pojawia się sceptycyzm. Firmy chcą tego, czego zawsze chciały - zmniejszać koszty i zwiększać efektywność - powiedział w rozmowie z Reutersem dyrektor generalny Randstad Sander van 't Noordende.

W raporcie podkreślono, że pokolenie Z jest najbardziej zaniepokojone wpływem sztucznej inteligencji, podczas gdy przedstawiciele generacji Baby Boomers wykazują większą pewność siebie i najmniejszy poziom obaw związanych z AI oraz własną zdolnością do adaptacji.

Dane

Blisko połowa ankietowanych pracowników obawia się, że rozwijająca się technologia przyniesie większe korzyści firmom niż samym zatrudnionym.

Widoczna jest także rozbieżność w ocenie kondycji biznesu. Około 95 proc. pracodawców prognozuje wzrost w tym roku, podczas gdy tylko 51 proc. pracowników podziela ten optymizm.

