Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Wzrost o 1587 procent. Tego obawiają się młodzi

tłum ludzie
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Młodzi pracownicy najbardziej obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość zawodową. Z badania firmy Randstad wynika, że aż czterech na pięciu zatrudnionych spodziewa się, że AI wpłynie na ich codzienne obowiązki w pracy, a pokolenie Z deklaruje najwyższy poziom niepokoju.

Według corocznego raportu "Workmonitor" liczba ofert pracy wymagających kompetencji określanych jako "AI agent" wzrosła aż o 1587 proc. Dane sugerują, że sztuczna inteligencja i automatyzacja coraz częściej zastępują proste, powtarzalne stanowiska o niskim stopniu złożoności.

Badanie objęło 27 tysięcy pracowników oraz 1225 pracodawców, a także analizę ponad 3 milionów ofert pracy na 35 rynkach. Randstad jest jedną z największych agencji rekrutacyjnych na świecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z czym?
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?
Zuzanna Karczewska

Dlaczego to ma znaczenie

Rynki pracy znajdują się pod silną presją, ponieważ korporacje na całym świecie nasilają redukcje etatów w obliczu gorszych nastrojów konsumenckich. Wpływ na to ma między innymi wojna handlowa oraz agresywne działania w polityce zagranicznej prowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które zachwiały opartym na zasadach porządkiem międzynarodowym.

Firmy technologiczne zaczęły zastępować część miejsc pracy przez AI, mimo że wiele przedsiębiorstw wciąż czeka na realne zwroty z ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję, które mają kształtować biznes przez kolejne lata.

Komentarz z raportu

- Ogólnie widzimy wśród pracowników entuzjazm wobec AI, ale jednocześnie pojawia się sceptycyzm. Firmy chcą tego, czego zawsze chciały - zmniejszać koszty i zwiększać efektywność - powiedział w rozmowie z Reutersem dyrektor generalny Randstad Sander van 't Noordende.

W raporcie podkreślono, że pokolenie Z jest najbardziej zaniepokojone wpływem sztucznej inteligencji, podczas gdy przedstawiciele generacji Baby Boomers wykazują większą pewność siebie i najmniejszy poziom obaw związanych z AI oraz własną zdolnością do adaptacji.

Dane

Blisko połowa ankietowanych pracowników obawia się, że rozwijająca się technologia przyniesie większe korzyści firmom niż samym zatrudnionym.

Widoczna jest także rozbieżność w ocenie kondycji biznesu. Około 95 proc. pracodawców prognozuje wzrost w tym roku, podczas gdy tylko 51 proc. pracowników podziela ten optymizm.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAIRynek pracy
Zobacz także:
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
Dla pracownika
Donald Trump
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża
Ze świata
shutterstock_2546899359
ChatGPT wkrótce z reklamami
Tech
Donald Trump
Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
Ze świata
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
Ze świata
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
Z kraju
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
Ze świata
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
Ze świata
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
Moto
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
Tech
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
Z kraju
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
Z kraju
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
Ze świata
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
Tech
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
Ze świata
Donald Trump
Riposta na ruch Trumpa. Europa reaguje
Ze świata
Kobieta zaufała oszustowi (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy z Blikiem
kolektura lotto, loteria
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła główna wygrana
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
Nieruchomości
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
Tech
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
Ze świata
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
Tech
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
Z kraju
shutterstock_2325759919
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami
Z kraju
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
Moto
Kupowanie używanych ubrań nie zawsze jest ekologiczne
Pułapka z drugiej ręki. "Łatwo wpaść w spiralę"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych
Dla seniora

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica