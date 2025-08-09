Model sztucznej inteligencji OpenAI o3 pokonał w turnieju szachowym Groka 4 - stworzonego przez firmę xAI Elona Muska - podał portal stacji BBC. Nie była to jednak seria potyczek pomiędzy komputerami specjalnie zaprojektowanymi do gry w szachy - walczyły ze sobą modele codziennego użytku.

Trzecie miejsce w zawodach zdobył model Gemini firmy Google pokonując inny model OpenAI.

Pojedynek szachowy sztucznych inteligencji (AI)

Dziennikarz portalu szachowego chess.com Pedro Pinhata powiedział, że aż do półfinałów wszystko wskazywało na zwycięstwo Grok 4. W jego opinii był to zdecydowanie "najsilniejszy szachista", aż do ostatniej rozgrywki. Pinhata stwierdził, że "niezrozumiała"” i "nieudolna" gra Groka pozwoliła o3 odnieść serię "przekonujących zwycięstw".

Amerykański arcymistrz szachowy Hikaru Nakamura podczas transmisji finału na żywo powiedział, że "Grok popełnił wiele błędów, ale OpenAI nie".

Sztuczna inteligencja (AI) grała w szachy

Turniej szachowy z udziałem ośmiu modeli sztucznej inteligencji stworzonych przez firmy Anthropic, Google, OpenAI, xAI, a także chińskich twórców DeepSeek i Moonshot AI odbył się na platformie Kaggle, należącej do Google. Turniej trwał trzy dni. Kaggle to platforma, która pozwala naukowcom zajmującym się danymi oceniać systemy sztucznej inteligencji poprzez rywalizację między nimi.

BBC przypominała, że szachy oraz Go, to złożone gry strategiczne oparte na regułach, które często służą do oceny zdolności modelu sztucznej inteligencji, w tym rozumowania czy kodowania.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP