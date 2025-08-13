Elon Musk oskarżył Apple o preferencyjne traktowanie firmy OpenAI, właściciela ChatGPT. Miliarder zagroził złożeniem pozwu za, jego zdaniem, "jednoznaczne naruszenie przepisów antymonopolowych". Muskowi nie podoba się, że w cyfrowym sklepie Apple'a jego produkty nie są pozycjonowane w odpowiedni sposób.

W zeszłym miesiącu xAI, firma Muska zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji, wprowadziła na rynek nowy model Groka - chatbotu, który zadebiutował na X (dawnym Twitterze). Jak zauważa "The New York Times", niedawno najbogatszy człowiek na świecie chwalił się w mediach społecznościowych, jak dobrze jego Grok radzi sobie w wynikach w Apple App Store.

Muska problem z Apple App Store

Jednak w poniedziałek Musk zaczął publikować posty, w których donosił, że Apple celowo faworyzuje OpenAI. "NYT" przypomina, że Apple nawiązało współpracę z OpenAI, by zintegrować produkty Apple z ChatGPT.

"App Store, dlaczego odmawiacie umieszczenia X lub Groka w sekcji 'Musisz to mieć', skoro X jest aplikacją informacyjną numer 1 na świecie, a Grok numerem 5 wśród wszystkich aplikacji?" - napisał Musk.

Dodał też: "Czy bawicie się w politykę?".

Kilka godzin później Musk napisał, że "Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia każdej firmie zajmującej się sztuczną inteligencją poza OpenAI osiągnięcie pierwszego miejsca w App Store". Dodał, że "xAI podejmie natychmiastowe kroki prawne".

Dosyć szybko użytkownicy X dodali komentarz do wpisu Muska za pomocą tzw. Community Notes, które wykorzystuje się do weryfikacji faktów. We wpisie stwierdzono z przykładami, że aplikacje chatbotów stworzone przez firmy inne niż OpenAI osiągnęły pierwsze miejsce w App Store. DeepSeek w styczniu 2025 r. i Perplexity w lipcu tego roku. Stało się to po ogłoszeniu umowy partnerstwa pomiędzy Apple i OpenAI w czerwcu 2024 roku.

"NYT" przypomina, że Musk często odgraża się wobec konkurencji i krytyków, za rzekome niesprawiedliwości, co czasami kończy się pozwami, a innym razem kończy się fiaskiem po kilku wpisach w mediach społecznościowych.

"Do wtorkowego popołudnia xAI najwyraźniej nie wniosło pozwu do sądu federalnego. Przedstawiciele xAI i Apple nie odpowiedzieli na prośby o komentarz" - podaje dziennik.

Spory Muska z OpenAI

Musk już wcześniej popadł w konflikt z OpenAI i Apple. "NYT" przypomina, że miliarder skrytykował Apple w 2022 roku, kiedy to firma zagroziła całkowitym usunięciem jego aplikacji społecznościowej z App Store po złagodzeniu zasad moderowania treści. Polityka Apple zabrania istnienia w sklepie aplikacji zawierających mowę nienawiści lub treści szerzące nienawiść. Po czym Musk spotkał się później z Timem Cookiem, dyrektorem generalnym Apple'a, i wyjaśnił, że było to "nieporozumienie".

"NYT" przypomina, że Musk był współzałożycielem OpenAI, ale opuścił firmę w 2018 roku, powołując się na różnice zdań z pozostałymi współzałożycielami co do kierunku jej rozwoju. W zeszłym roku pozwał OpenAI, twierdząc, że firma i dwóch jej założycieli - Sam Altman i Greg Brockman - naruszyli umowę założycielską, stawiając interesy komercyjne ponad dobro publiczne.

Altman, który nadal pełni funkcję dyrektora generalnego OpenAI, zaprzeczył tym zarzutom.

Autorka/Autor:jw/ams,kris

Źródło: "The New York Times"