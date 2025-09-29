Logo TVN24
Tech

W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób

Accenture chce zatrudnić w Katowicach nawet 500 osób
Jak rzeczywistość wirtualna i AI wpłyną na rynek pracy? "Będzie cała masa nowych zawodów"
Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN
Accenture w ciągu ostatnich trzech miesięcy zredukowało globalne zatrudnienie o ponad 11 tysięcy osób. Firma ostrzegła pracowników, że kolejne miejsca pracy będą zagrożone, jeśli nie uda się ich przekwalifikować na potrzeby epoki sztucznej inteligencji.

Accenture to globalna firma zajmująca się profesjonalnymi usługami konsultingowymi, technologicznymi i doradczymi, specjalizująca się w technologiach cyfrowych, chmurze obliczeniowej i cyberbezpieczeństwie.

Koncern ogłosił program restrukturyzacji wart 865 mln dolarów oraz prognozę na nadchodzący rok fiskalny. Firma mierzy się ze spowolnieniem popytu na usługi konsultingowe oraz ograniczeniami wydatków w sektorze federalnym USA.

Dalsza obniżka stóp procentowych w USA pod znakiem zapytania. "To trudna sytuacja"
Dowiedz się więcej:

Dalsza obniżka stóp procentowych w USA pod znakiem zapytania. "To trudna sytuacja"

Ze świata

Restrukturyzacja i zwolnienia

W ostatnim roku fiskalnym przychody Accenture zwiększyły się o 7 proc. i osiągnęły poziom 69,7 mld dolarów. Zysk netto spółki wzrósł natomiast o 6 proc. do 7,83 mld dolarów. Mimo pozytywnych wyników finansowych firma doradcza przewiduje jednak niższą dynamikę wzrostu na kolejny okres - w granicach od 2 do 5 proc.

Podczas konferencji dla analityków prezes Julie Sweet podkreśliła determinację firmy w szybkim przeprowadzaniu zmian kadrowych.

- Odchodzą od nas osoby, których – na podstawie naszych doświadczeń – nie jesteśmy w stanie skutecznie przekwalifikować na umiejętności, których dziś potrzebujemy – powiedziała.

Na wyniki Accenture wpływają m.in. zmiany w polityce wydatkowej rządu Stanów Zjednoczonych. Program oszczędnościowy realizowany w ramach inicjatywy Departamentu Efektywności Rządowej, zapoczątkowanej przez Elona Muska, doprowadził do redukcji kontraktów IT oraz ograniczenia budżetów przeznaczonych na usługi doradcze.

Rozwój pomimo zwolnień

Accenture intensywnie inwestuje w generatywną sztuczną inteligencję. Projekty AI odpowiadały za 5,1 mld dolarów nowych zleceń w minionym roku, wobec 3 mld rok wcześniej. Firma podkreśla, że obecnie 77 tys. jej pracowników to specjaliści w zakresie AI i danych – niemal dwa razy więcej niż dwa lata temu.

Julie Sweet zapewniła, że pomimo zwolnień firma nadal będzie inwestować w rozwój kompetencji. - Inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników zdolnych do przebranżowienia, co stanowi naszą główną strategię - stwierdziła.

Pomimo optymistycznych zapowiedzi w zakresie inwestycji w sztuczną inteligencję, inwestorzy zareagowali chłodno. Kurs akcji Accenture spadł w czwartek o 2,7 proc., osiągając najniższy poziom od listopada 2020 r.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: "Financial Times"

Źródło zdjęcia głównego: Maksym Kozlenko/Wikipedia (CC BY SA 3.0)

TechnologiaAISztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica