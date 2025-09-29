W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób

Jak rzeczywistość wirtualna i AI wpłyną na rynek pracy? "Będzie cała masa nowych zawodów" Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Accenture to globalna firma zajmująca się profesjonalnymi usługami konsultingowymi, technologicznymi i doradczymi, specjalizująca się w technologiach cyfrowych, chmurze obliczeniowej i cyberbezpieczeństwie.

Koncern ogłosił program restrukturyzacji wart 865 mln dolarów oraz prognozę na nadchodzący rok fiskalny. Firma mierzy się ze spowolnieniem popytu na usługi konsultingowe oraz ograniczeniami wydatków w sektorze federalnym USA.

Restrukturyzacja i zwolnienia

W ostatnim roku fiskalnym przychody Accenture zwiększyły się o 7 proc. i osiągnęły poziom 69,7 mld dolarów. Zysk netto spółki wzrósł natomiast o 6 proc. do 7,83 mld dolarów. Mimo pozytywnych wyników finansowych firma doradcza przewiduje jednak niższą dynamikę wzrostu na kolejny okres - w granicach od 2 do 5 proc.

Podczas konferencji dla analityków prezes Julie Sweet podkreśliła determinację firmy w szybkim przeprowadzaniu zmian kadrowych.

- Odchodzą od nas osoby, których – na podstawie naszych doświadczeń – nie jesteśmy w stanie skutecznie przekwalifikować na umiejętności, których dziś potrzebujemy – powiedziała.

Na wyniki Accenture wpływają m.in. zmiany w polityce wydatkowej rządu Stanów Zjednoczonych. Program oszczędnościowy realizowany w ramach inicjatywy Departamentu Efektywności Rządowej, zapoczątkowanej przez Elona Muska, doprowadził do redukcji kontraktów IT oraz ograniczenia budżetów przeznaczonych na usługi doradcze.

Rozwój pomimo zwolnień

Accenture intensywnie inwestuje w generatywną sztuczną inteligencję. Projekty AI odpowiadały za 5,1 mld dolarów nowych zleceń w minionym roku, wobec 3 mld rok wcześniej. Firma podkreśla, że obecnie 77 tys. jej pracowników to specjaliści w zakresie AI i danych – niemal dwa razy więcej niż dwa lata temu.

Julie Sweet zapewniła, że pomimo zwolnień firma nadal będzie inwestować w rozwój kompetencji. - Inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników zdolnych do przebranżowienia, co stanowi naszą główną strategię - stwierdziła.

Pomimo optymistycznych zapowiedzi w zakresie inwestycji w sztuczną inteligencję, inwestorzy zareagowali chłodno. Kurs akcji Accenture spadł w czwartek o 2,7 proc., osiągając najniższy poziom od listopada 2020 r.

