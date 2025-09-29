Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Rynki obawiają się tej decyzji

opec shutterstock_1704492601
Motyka o liście do ministrów energii państw UE
Źródło: TVN24
Ceny ropy na globalnych giełdach spadają, a inwestorzy obawiają się, że kolejne podwyższenie dostaw ropy z krajów sojuszu OPEC+ spowoduje wzrost nadwyżki surowca na rynkach paliw - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 65,28 USD, niżej o 0,67 proc.

Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 69,77 USD za baryłkę, w dół o 0,51 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"

Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"

Ze świata
Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze 

Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze 

Ze świata

Ropa tanieje

Ropa naftowa tanieje na początku tygodnia, ponieważ oczekiwania inwestorów - że OPEC+ ponownie podniesie produkcję w listopadzie - nasila obawy o nadpodaż surowca.

Sojusz krajów OPEC+, na czele z Arabią Saudyjską, rozważa zwiększenie produkcji o co najmniej tyle, ile zaplanowano na październik - czyli 137 tysięcy baryłek dziennie - podają anonimowe źródła zaznajomione z planami OPEC+.

Analitycy przypominają, że Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy realizują strategię odzyskania udziału w rynku ropy zamiast zarządzaniu cenami.

"Biorąc pod uwagę, że wielu producentów z kartelu, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, zasadniczo osiągnęło swoje pułapy produkcyjne, przyszłe podwyżki podaży ropy z OPEC+ będą znacznie niższe niż zapowiadane liczby" - piszą w rynkowej nocie analitycy RBC Capital Markets LLC.

Wkrótce ważne spotkanie

OPEC+ ma zdecydować o swojej polityce dostaw na listopad podczas spotkania 5 października.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje rekordowy nadmiar ropy w 2026 r., ponieważ OPEC+ kontynuuje ożywienie produkcji. Poza tym rośnie też produkcja ropy przez rywali tej grupy.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. wskazują tymczasem, że Chiny będą w 2025 i przez cały 2026 r. kontynuować gromadzenie zapasów ropy w przyspieszonym tempie, ponieważ niższe ceny surowca i nacisk na bezpieczeństwo energetyczne napędzają szaleństwo zakupów ropy.

Goldman szacuje, że w ciągu najbliższych pięć kwartałów Chiny będą zwiększać swoje zapasy ropy o 500 tysięcy baryłek dziennie.

Z kolei analitycy Trafigura Group twierdzą, że popyt na ropę w Indiach wzrośnie szybciej niż w Chinach. - W tym roku popyt na ropę w Indiach przewyższy popyt w Chinach, jeśli nie liczyć gromadzenia strategicznych zapasów - wskazuje Saad Rahim, główny ekonomista Trafigura.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MikeDotta/Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
Ze świata
Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
Ze świata
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
Ze świata
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
Ze świata
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
Turystyka
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
Pieniądze
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
Z kraju
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
Ze świata
gdansk shutterstock_2671158075
Ceny mieszkań. W tych miastach jest najdrożej
Nieruchomości
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Rewolucja w sklepach już od najbliższej środy. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
kijow
Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki
Ze świata
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
Ze świata
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
Rynki
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
Z kraju
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
Ze świata
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z kraju
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Z kraju
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Z kraju
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Z kraju
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
Ze świata
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica