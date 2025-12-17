Logo TVN24
Rekordowy kurs Tesli po słowach Muska

shutterstock_2318800287
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Akcje Tesli osiągnęły we wtorek rekordowy poziom za sprawą entuzjazmu inwestorów wobec planów rozwoju autonomicznej jazdy – podaje CNBC.

Według amerykańskiego serwisu głównym impulsem dla wzrostu kursu Tesli były ostatnie wypowiedzi prezesa Tesli Elona Muska.

Szef spółki poinformował, że Tesla testuje w Austin w Teksasie pojazdy autonomiczne bez kierowców, ale też jakichkolwiek innych osób w aucie. Testy te odbywają się niemal sześć miesięcy po uruchomieniu programu pilotażowego z kierowcami bezpieczeństwa.

Inwestorzy postrzegają to jako znak, że firma może spełnić swoją obietnicę przekształcenia istniejących pojazdów elektrycznych w autonomiczne taksówki.

Rekord Tesli

Jak informuje CNBC, we wtorek kurs spółki zamknął się na historycznym maksimum 489,9 dolarów, rosnąc o 3,1 proc., a od początku roku zyskał 21 proc. Oznacza to pełne odrobienie strat po bardzo słabym pierwszym kwartale, w którym notowania spadły o 36 proc., co było najgorszym wynikiem od 2022 roku.

Wraz ze wzrostem kursu kapitalizacja rynkowa Tesli wzrosła do 1,63 bln dolarów, plasując spółkę w gronie siedmiu najcenniejszych firm giełdowych na świecie.

