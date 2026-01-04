Paraliż eksportu ropy z Wenezueli po blokadzie Trumpa

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro prowadzony przez agentów DEA Źródło: Reuters

Paraliż pojawił się po tym, jak Stany Zjednoczone wywiozły prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę ze stolicy Caracas i ogłosiły, że będą nadzorować transformację polityczną w tym południowoamerykańskim kraju.

Zatrzymany prezydent Maduro Źródło: Reuters

Embargo na wenezuelską ropę naftową

Prezydent Trump powiedział w sobotę, że "embargo na ropę" nałożone na kraj jest w pełni obowiązujące. Kilka statków, które niedawno załadowały ropę naftową i paliwo przeznaczone do portów docelowych, w tym do Stanów Zjednoczonych i Azji, nie wypłynęło w morze, a inne, które czekały na załadunek, pozostały puste.

W sobotę w głównym porcie naftowym kraju, Jose, nie odbywał się załadunek żadnych tankowców, poinformował TankerTrackers.com.

Całkowite zawieszenie eksportu ropy naftowej, w tym tankowców czarterowanych przez Chevron, głównego partnera państwowej PDVSA, mogłoby przyspieszyć konieczność ograniczenia wydobycia ropy na polach naftowych, ponieważ zbiorniki magazynowe, a nawet statki wykorzystywane do magazynowania ropy na wodzie, szybko się zapełniły w ostatnich tygodniach, jak podają źródła.

PDVSA i Chevron do momentu publikacji nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

