Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Paraliż eksportu ropy z Wenezueli po blokadzie Trumpa

pap_20090522_0L8
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro prowadzony przez agentów DEA
Źródło: Reuters
Decyzja ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa w sprawie zablokowania tankowców doprowadziła do paraliżu wenezuelskiego eksportu ropy. Wysyłki surowca spadły do najniższego poziomu, a według czterech źródeł cytowanych w sobotę, załadowane jednostki pozostają w portach, ponieważ nie wydano zgody na ich wypłynięcie.

Paraliż pojawił się po tym, jak Stany Zjednoczone wywiozły prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę ze stolicy Caracas i ogłosiły, że będą nadzorować transformację polityczną w tym południowoamerykańskim kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maduro
Maduro "aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska"
TVN24
Maduro
Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia
TVN24
Nicolas Maduro na płycie lotniska w Nowym Jorku
Samolot z Maduro wylądował w USA
TVN24
Zatrzymany prezydent Maduro
Zatrzymany prezydent Maduro
Źródło: Reuters

Embargo na wenezuelską ropę naftową

Prezydent Trump powiedział w sobotę, że "embargo na ropę" nałożone na kraj jest w pełni obowiązujące. Kilka statków, które niedawno załadowały ropę naftową i paliwo przeznaczone do portów docelowych, w tym do Stanów Zjednoczonych i Azji, nie wypłynęło w morze, a inne, które czekały na załadunek, pozostały puste.

W sobotę w głównym porcie naftowym kraju, Jose, nie odbywał się załadunek żadnych tankowców, poinformował TankerTrackers.com.

Całkowite zawieszenie eksportu ropy naftowej, w tym tankowców czarterowanych przez Chevron, głównego partnera państwowej PDVSA, mogłoby przyspieszyć konieczność ograniczenia wydobycia ropy na polach naftowych, ponieważ zbiorniki magazynowe, a nawet statki wykorzystywane do magazynowania ropy na wodzie, szybko się zapełniły w ostatnich tygodniach, jak podają źródła.

PDVSA i Chevron do momentu publikacji nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"
tak banery dla macka_kawa na lawe_24

Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"

tak banery dla macka_kawa na lawe_24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Nicolas MaduroWenezuelaDonald TrumpRopa naftowa
Zobacz także:
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
Tech
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
Ze świata
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Turystyka
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
Z kraju
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
Ze świata
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica