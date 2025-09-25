Ministerstwo chce zastopować wielką fuzję

Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem" Źródło: TVN24

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazało się pismo datowane na 23 września podpisane z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki przez wiceministra finansów Juranda Dropa, w którym zwrócono się z prośbą do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego o "wstrzymanie rozpatrywania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (UD268)" na posiedzeniu SKRM.

Ministerstwo Finansów chce wstrzymania prac nad ustawą

Ministerstwo nie podało przyczyn prośby o wstrzymanie prac nad tym projektem nowelizacji.

Przygotowane przez MF propozycje związane są z planowaną fuzją PZU i Banku Pekao. Wskazują na to zapisane w nich zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada, że banki będą mogły łączyć się z instytucjami niebędącymi bankami, jeśli są z tej samej grupy. Uregulowano też podział firm ubezpieczeniowych.

"W związku z ogłoszonym przez PZU SA i Bank Pekao SA w dniu 1 czerwca 2025 r. memorandum o współpracy proponuje się ujęcie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wykazie spółek, w których nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiana ta jest uzasadniona potencjalnym połączeniem ww. spółek, jak i skalą działalności spółki Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna" – wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Co jest w projekcie ustawy?

Projektowane regulacje przewidują, że do Prawa bankowego wprowadzone byłyby m.in. zapisy, na mocy których bank będzie mógł się połączyć nie tylko z innym bankiem lub z instytucją kredytową, ale także z "należącą do tej samej grupy co bank spółką akcyjną niebędącą bankiem". Przy czym, jak wskazano w uzasadnieniu, bank nie musi być podmiotem dominującym takiej spółki, po prostu musi być spółką „co do zasady objętą tym samym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym”. W projekcie zaproponowano także regulacje, które pozwolą Komisji Nadzoru Finansowego kontrolować proces takiej fuzji i odmówić wydania zezwolenia na takie połączenie, jeżeli "prowadziłoby to do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku".

Projektowana ustawa zakłada także zmiany w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o wprowadzenie do niej przepisów dotyczących podziału zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, co ma m.in. umożliwić sprawowanie skutecznego nadzoru nad nimi przez KNF.

Projekt przewiduje, że podział zakładów ubezpieczeń i reasekuracji będzie możliwy tylko wtedy, jeśli prowadzą one działalność w formie spółek akcyjnych. Poza tym będą możliwe tylko dwie możliwości podziału – poprzez wydzielenie lub przez wyodrębnienie. W przypadku podziału zakładu ubezpieczeń spółkami przejmującymi dzielone podmioty mogą być "krajowy zakład ubezpieczeń albo spółka akcyjna, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń dzielony".

Połączenie PZU z Pekao

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotował projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA.

W projekcie zapisano m.in, że w przypadku, gdy przejmującym jest bank krajowy połączenie może być dokonane wyłącznie przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki na bank przejmujący, za udziały albo akcje, które bank przejmujący wydaje członkom albo akcjonariuszom przejmowanej spółki.

PZU i Pekao podpisały na początku czerwca memorandum o współpracy dotyczące reorganizacji grupy, a w efekcie podziału PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz spółki zależnej prowadzącej działalność operacyjną. Następnie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

W środę rada nadzorcza PZU powierzyła obowiązki prezesa spółki Bogdanowi Benczakowi.

