Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

"Uwaga na cenę złota"

złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
Ceny złota wzrosły do najwyższego poziomu od prawie trzech tygodni. Zwyżkę napędzają nadzieje na szybkie wznowienie publikacji danych w przypadku zakończenia shutdownu w USA, co zwiększa szansę na kolejną obniżkę stóp procentowych - podała Agencja Reutera. Ekonomista Piotr Kuczyński ostrzega jednak, że obecny wzrost może być jedynie chwilową przerwą w tendencji spadkowej złota.

Cena spot złota rosła we wtorkowy poranek o 0,5 proc. do 4137,06 dol. za uncję. Wciąż pozostaje jednak poniżej rekordowego maksimum 4381,21 dol. z 20 października. Grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA zdrożały o 0,5 proc. do 4143,80 dol. za uncję.

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

"Uwaga na cenę złota. Przymierza się do testowania poziomu 4150 dol. Ten poziom już 3 razy powstrzymały wzrost ceny. Poza tym ta zwyżka, z punktu widzenia analizy technicznej, może być (nie musi!) ruchem powrotnym w formacji podwójnego szczytu (czyli jedynie przerwą w spadku)" - napisał w mediach społecznościowych główny analityk Xelion Piotr Kuczyński.

Obawy o finanse publiczne w USA

Złoto zyskuje także z powodu powrotu obaw o stan finansów publicznych USA. - Ponowne otwarcie rządu umożliwiłoby nowe wydatki, finansowane poprzez dodatkowe zadłużenie - powiedział Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Banku, cytowany przez Reutersa.

W poniedziałek Senat USA przyjął kompromisową ustawę kończącą najdłuższe w historii zawieszenie pracy rządu. Opóźniło ono publikację kluczowych danych, w tym raportu o zatrudnieniu poza sektorem rolnym. Projekt trafi teraz do Izby Reprezentantów, kontrolowanej przez Republikanów, gdzie spiker Mike Johnson chce go przyjąć już w środę.

- Wznowienie publikacji danych może wzmocnić oczekiwania na grudniową obniżkę stóp - ocenił Hansen.

Na innych rynkach cena srebra wzrosła o 0,5 proc. do 50,81 dolara za uncję, platyny o 1 proc. do 1 593,11 dolara, a palladu o 1,3 proc. do 1433,36 dolara.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Przełom w Senacie. Koniec impasu coraz bliżej
TVN24
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
Turystyka

Dylematy Fed w USA

Członkowie Rezerwy Federalnej są podzieleni co do tempa luzowania polityki pieniężnej, co utrudnia Jerome'owi Powellowi wypracowanie konsensusu po dwóch tegorocznych obniżkach stóp procentowych. Gubernator Stephen Miran zasugerował w poniedziałek, że w grudniu odpowiednia mogłaby być redukcja o 50 pb.

Z kolei dane z ubiegłego tygodnia pokazały osłabienie gospodarki: w październiku ubyło miejsc pracy, a indeks nastrojów konsumentów spadł na początku listopada do najniższego poziomu od 3,5 roku. Rynek wycenia obecnie 64-proc. prawdopodobieństwo obniżki o 25 pb w grudniu.

Carsten Menke z Julius Baer podtrzymał natomiast pozytywną prognozę dla złota i srebra. - Efekt FOMO pozostaje widoczny przy nadal sprzyjających fundamentach - stwierdził, cytowany przez agencję. Złoto tradycyjnie radzi sobie dobrze w środowisku niskich stóp i podwyższonej niepewności gospodarczej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAZłoto
Zobacz także:
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
Ze świata
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
Donald Trump
Trump ostrzega przed "gospodarczą katastrofą"
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"
Rynki
Donald Trump
Media: czarne chmury nad Trumpem
Ze świata
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
Turystyka
Ministra gospodarki RFN Katherina Reiche
Niemiecka ministra: stawiamy czoła trudnej sytuacji
Ze świata
shutterstock_2388960857
Nowy lider na kontynencie. Zaostrza się walka mocarstw
Ze świata
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump wybawi Orbana z opresji. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2673193191
Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Moto
Donald Trump
Ryzykowny krok Trumpa. "To nie zadziała"
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka
Komisja Europejska
"Okres łaski" dla firm. Bruksela planuje nowe przepisy
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
Ze świata
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
Rynki
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
Najnowsze
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów
Z kraju
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
Ze świata
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
Ze świata
shutterstock_192422603
Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli
Moto
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Tysiące lotów odwołane. Konsekwencje paraliżu rządowego dla podróżnych
Ze świata
Sklep spożywczy
"Jedna z największych transakcji". Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce
Handel
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant chce rozszerzyć współpracę z Polską. Proponuje wojsku śmigłowce i myśliwce
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica