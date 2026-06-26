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Rynki

Zmiana w cenach ropy. Rynek ocenia sytuację w cieśninie Ormuz

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Ropa, pole naftowe, Syria
Negocjacje USA-Iran. Cały materiał Pauliny Chacińskiej
Źródło wideo: Paulina Chacińska/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED AL-RIFAI
W piątek, 26 czerwca, ceny ropy naftowej nadal spadają. Inwestorzy analizują obecną sytuację w cieśninie Ormuz po czwartkowym ataku na singapurski tankowiec przepływający przez ten kluczowy szlak morski.

Obecnie notowania ropy kształtują się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 70,45 dolara - niżej o 2,04 procent;
  • Brent na ICE na sierpień była wyceniana po około 73,76 dolara za baryłkę - niżej o około 2 procent.

Akcja ewakuacyjna w cieśninie Ormuz

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podała, że po ataku, do którego doszło w czwartek na statek handlowy w Zatoce Omańskiej, wstrzymała akcję ewakuacyjną mającą na celu wyprowadzenie setek statków i tysięcy marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej z powodu irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Uruchomiona we wtorek akcja ewakuacyjna stanowiła dobrowolną opcję dla statków i ich załóg, umożliwiając im wypłynięcie z Zatoki Perskiej dwoma torami wiodącymi przez cieśninę Ormuz - jednym przez wody irańskie i drugim kontrolowanym przez Oman i Stany Zjednoczone.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył jednak w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran, i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze". IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Brytyjska firma Ambrey, zajmująca się bezpieczeństwem morskim, poinformowała, że w czwartek IRGC wydał również rozkaz zmiany kursu dwóm statkom pływającym pod banderą Panamy.

Reakcja rynku ropy

Koncern Saudi Aramco wznowił załadunek ropy w terminalu Ras Tanura po prawie czteromiesięcznej przerwie. Kolejne unieruchomione tankowce przepłynęły przez cieśninę Ormuz z pomocą eskorty wojskowej, chociaż jeden statek towarowy pod banderą Singapuru został trafiony pociskiem.

- Nastąpiła ogólna wyprzedaż, ponieważ rynek zareagował na zwiększone przepływy ropy z cieśniny Ormuz i brak wzrostu popytu ze strony Chin - powiedziała June Goh, starsza analityczka rynku ropy w Sparta Commodities.

Transport powoli wraca do normy

Dane opublikowane w czwartek pokazały, że transport ropy naftowej przez cieśninę Ormuz wzrósł w tym tygodniu do najwyższego poziomu od czasu ataku USA i Izraela na Iran w lutym, po tym jak porozumienie o zawieszeniu broni ponownie otworzyło ten szlak wodny. Jednocześnie obawy o to, jak długo cieśnina pozostanie otwarta, również przyczyniły się do wzrostu obrotów handlowych.

Całkowity ruch nadal stanowi ułamek dziennej średniej 125 statków przepływających przez cieśninę przed wybuchem wojny 28 lutego.

"W dużej mierze wzrost tranzytu ten odzwierciedla wcześniejsze opuszczenie Zatoki Perskiej przez statki, które utknęły na mieliźnie. Napływ statków do Zatoki pozostaje znacznie mniejszy. Sugeruje to, że po wypłynięciu osiadłych na mieliźnie statków możemy zaobserwować spadek napływu" – napisali analitycy ING w raporcie.

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Źródło: PAP
Tagi:
Ropa naftowaceny ropyKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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