Rynki

Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa

Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: TVN24, Reuters
Ceny miedzi na londyńskiej giełdzie metali rosną kolejną sesję z rzędu. Według ekspertów notowania surowca zyskują na wartości, wykorzystując zamieszanie wokół amerykańskiej polityki handlowej i zmian taryf celnych wprowadzanych przez administrację Donalda Trumpa.

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zyskują kolejną sesję, korzystając na chaosie związanym z taryfami celnymi USA - informują maklerzy.

Cena miedzi po wyroku Sądu Najwyższego USA

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. - po 13.275,00 dol. za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 6,0095 dol. za funt, w górę o 0,30 proc.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 102.380 juanów za tonę, wyżej o 0,76 proc.

Ceny miedzi korzystają na chaosie związanym z cłami w USA po tym, jak amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami.

Jednak amerykański prezydent zapowiedział nowe cła, najpierw w wysokości 10 proc., a potem 15 proc.

Na razie jednak wprowadzono 10 proc. cła, a ulgowa taryfowa może być tymczasowa, bo administracja Donalda Trumpa dąży do nałożenia ceł sektorowych i specyficznych dla poszczególnych branż w gospodarce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego

Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego

Ze świata
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła

Ze świata

Powrót chińskich inwestorów

Tymczasem po długiej noworocznej przerwie na rynki powrócili inwestorzy w Chinach, gdzie trwa uzupełnianie zapasów metali bazowych, w tym miedzi.

Analitycy Citigroup Inc. szacują, że cena miedzi może w ciągu najbliższych 3 miesięcy powrócić do poziomu 14 tys. dol. za tonę.

"Krótkotrwałe ryzyko spadku cen miedzi jest ograniczone z powodu oczekiwanego silnego popytu fizycznego i finansowego na miedź w związku ze spadkiem zapasów tego metalu, a także dzięki zbliżającemu się w Chinach sezonowemu spadkowi zapasów w ciągu najbliższych miesięcy" - napisali w rynkowej nocie analitycy Citi.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 13,166,00 dol. za tonę, wyżej o 298 dol.

Pod koniec stycznia metal osiągnął rekordowe ponad 14.527 dol. za tonę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

