Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa

Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zyskują kolejną sesję, korzystając na chaosie związanym z taryfami celnymi USA - informują maklerzy.

Cena miedzi po wyroku Sądu Najwyższego USA

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. - po 13.275,00 dol. za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 6,0095 dol. za funt, w górę o 0,30 proc.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 102.380 juanów za tonę, wyżej o 0,76 proc.

Ceny miedzi korzystają na chaosie związanym z cłami w USA po tym, jak amerykański Sąd Najwyższy unieważnił w piątek wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa cła, ustanowione na podstawie ustawy IEEPA, które były podstawą do negocjacji porozumienia z UE, jak również umów z innymi państwami.

Jednak amerykański prezydent zapowiedział nowe cła, najpierw w wysokości 10 proc., a potem 15 proc.

Na razie jednak wprowadzono 10 proc. cła, a ulgowa taryfowa może być tymczasowa, bo administracja Donalda Trumpa dąży do nałożenia ceł sektorowych i specyficznych dla poszczególnych branż w gospodarce.

Powrót chińskich inwestorów

Tymczasem po długiej noworocznej przerwie na rynki powrócili inwestorzy w Chinach, gdzie trwa uzupełnianie zapasów metali bazowych, w tym miedzi.

Analitycy Citigroup Inc. szacują, że cena miedzi może w ciągu najbliższych 3 miesięcy powrócić do poziomu 14 tys. dol. za tonę.

"Krótkotrwałe ryzyko spadku cen miedzi jest ograniczone z powodu oczekiwanego silnego popytu fizycznego i finansowego na miedź w związku ze spadkiem zapasów tego metalu, a także dzięki zbliżającemu się w Chinach sezonowemu spadkowi zapasów w ciągu najbliższych miesięcy" - napisali w rynkowej nocie analitycy Citi.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 13,166,00 dol. za tonę, wyżej o 298 dol.

Pod koniec stycznia metal osiągnął rekordowe ponad 14.527 dol. za tonę.

Opracował Wiktor Knowski/ams