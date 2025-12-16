Logo TVN24
Rynki

Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę

Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Ambasador USA w Polsce Tom Rose: nigdy nie mieliśmy takiego konkurenta jak Chiny
Źródło: TVN24
Standardowe godziny handlu w USA odchodzą do historii. Nasdaq planuje wprowadzenie 23-godzinnego obrotu akcjami pięć dni w tygodniu. To reakcja na globalizację handlu i rosnące zainteresowanie amerykańskimi papierami wartościowymi - poinformował Reuters.

Nasdaq - jedna z największych giełd świata, na której notowane są firmy technologiczne takie jak Nvidia, Apple i Amazon, planuje w poniedziałek złożyć dokumenty do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu rozpoczęcia całodobowego handlu akcjami.

Trend globalizacji

Popyt inwestorów na nieprzerwany handel akcjami w USA znacząco wzrósł w ostatnich latach, przez co wprowadzono serię nowych przepisów i zatwierdzono propozycje dużych giełd umożliwiające handel poza standardowymi godzinami rynkowymi. Rynek akcji w USA odpowiada za prawie dwie trzecie wartości rynkowej wszystkich spółek na świecie, a zagraniczne inwestycje w amerykańskie akcje osiągnęły w zeszłym roku 17 bilionów dolarów - wynika z danych Nasdaq.

Złożenie dokumentów do SEC będzie pierwszym formalnym krokiem Nasdaq w kierunku wprowadzenia całodobowego handlu pięć dni w tygodniu. W marcu prezes giełdy, Tal Cohen, poinformował, że rozpoczęto już rozmowy z regulatorami i planowany start nieprzerwanego handlu pięć dni w tygodniu przewidziano w drugiej połowie 2026 r. Niedawno podobne plany dotyczące całodobowego handlu akcjami ogłosiły także New York Stock Exchange i Cboe Global Markets.

- Trend globalizacji utrzymuje się od pewnego czasu, a rynki amerykańskie same stają się coraz bardziej globalne - powiedział Reutersowi Chuck Mack, starszy wiceprezes ds. rynków północnoamerykańskich w Nasdaq.

Nowe godziny pracy Nasdaq

Nasdaq planuje wydłużyć godziny handlu akcjami i produktami notowanymi na giełdzie z 16 do 23 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Obecnie giełda działa ma trzy sesje w dni robocze: przedrynkową od 4.00 do 9.30 czasu wschodniego USA, regularną od 9.30 do 16.00 oraz sesję po rynku od 16.00 do 20.00. Po wprowadzeniu systemu 23/5 planowane są dwie sesje handlowe: dzienna od 4.00 do 20.00, po której nastąpi godzinna przerwa na konserwację, testy i rozliczenia transakcji, oraz nocna od 21.00 do 4.00 następnego dnia.

W sesji dziennej nadal obowiązywać będą godziny przedrynkowe, regularne i po rynku, z dzwonkiem otwarcia o 9.30 i zamknięcia o 16.00. W sesji nocnej transakcje wykonane między 21.00 a 24.00 będą liczone jako transakcje dnia następnego. Według nowego planu tydzień handlowy rozpoczynałby się w niedzielę o 21.00 i kończył w piątek o 20.00 po zakończeniu sesji dziennej.

Sukces wprowadzenia całodobowego handlu zależy od modernizacji systemu informacji giełdowej, który prezentuje najdokładniejsze notowania akcji na amerykańskich giełdach. Centralny system rozliczeń, U.S. Depository Trust and Clearing Corp., ma wprowadzić nieprzerwany clearing akcji do końca 2026 r.

Zwolennicy całodobowego handlu wskazują, że pozwoli on inwestorom, szczególnie spoza USA, szybciej reagować na wydarzenia zachodzące poza standardowymi godzinami rynkowymi. Banki z Wall Street podchodzą jednak ostrożnie do tego pomysłu, obawiając się na niższej płynności, większej zmienności oraz niepewności zwrotu z inwestycji.

Na własnych warunkach

Choć wolumeny w godzinach rozszerzonych są zwykle znacznie niższe niż w regularnych, popyt na handel w nocnych godzinach w USA gwałtownie rośnie - powiedział Mack w rozmowie z Reutersem. Obecnie inwestorzy, którzy chcą handlować 24/7, korzystają z platform pozagiełdowych, tzw. alternatywnych systemów obrotu, takich jak Blue Ocean, Bruce ATS czy OTC Moon.

- Obserwujemy, że inwestorzy z całego świata coraz częściej chcą mieć dostęp do tego ogromnego rynku na własnych warunkach i w swoich strefach czasowych - dodał Mack, cytowany przez Reuters.

Godziny handlu na dużych giełdach, takich jak NYSE, sięgają ponad wieku wstecz, gdy transakcje były składane osobiście przez maklerów na parkiecie. Choć dziś większość obrotu odbywa się elektronicznie, godziny handlu w USA w dużej mierze pozostały niezmienione.

Wcześniej w tym roku Nasdaq złożył wnioski do regulatorów w sprawie handlu tokenizowanymi akcjami, starając się wykorzystać rosnące zainteresowanie kryptowalutami w czasie łagodzenia przepisów w tym sektorze przez administracje Donalda Trumpa.

- Kiedy na rynku pojawia się stres i zmienność, ruch i aktywność rosną znacząco. Nasze systemy są bardzo odporne, mają dużą przepustowość i potrafią obsłużyć takie sytuacje - powiedział Mack.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Wikimedia/bfishadow/CC-BY 2.0.

