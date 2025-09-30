Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców

Bogucki: prezydent podpisał ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom Źródło: TVN24

We wtorek 30 września 2025 r. wchodzą w życie zmiany w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy - przypomina w komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Dotyczą one tych obywateli Ukrainy, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce, ale na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (tzw. specustawa), ich pobyt w naszym państwie jest uznawany za legalny i mają oni prawo do korzystania m.in. ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Zakres zmian

Fundusz poinformował, że zgodnie z nowelizacją przepisów osobom powyżej 18. roku życia od 30 września 2025 r. nie przysługuje prawo do:

leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej,

podania produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia,

programów zdrowotnych,

rehabilitacji leczniczej,

leczenia stomatologicznego,

programów lekowych,

ratunkowego dostępu do technologii lekowych,

świadczeń opieki zdrowotnej polegających na przeszczepianiu lub zastosowaniu u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok,

zabiegów endoprotezoplastyki i usunięcia zaćmy,

objętych refundacją leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

NFZ podkreślił, że zmiany dotyczą osób powyżej 18. roku życia. Dzieci są nadal uprawnione do większości świadczeń, tak jak dotychczas.

Jednocześnie w przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent ukończył 18. rok życia, świadczenia te są kontynuowane do zakończenia leczenia. Jeśli udzielanie świadczeń rozpoczęło się przed 30 września 2025 r, przysługują one tym pacjentom do zakończenia leczenia.

Zmiany w wystawianiu recept. " Zagrożone sankcją"

NFZ zaznaczył też, że od 30 września 2025 r. dla obywateli Ukrainy powyżej 18. roku życia, których obejmują przepisy specustawy, recepty powinny być wystawiane ze 100 proc. odpłatnością.

- Wystawienie recepty refundowanej dla osób nieuprawnionych jest zagrożone sankcją, która wynika wprost z ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - wskazano w komunikacie.

Fundusz zapewnił, że system eWUŚ jest dostosowywany do zmian. - Wprowadziliśmy nowe oznaczenia, które dotyczą uprawnień do świadczeń dla tych osób (poniżej i powyżej 18 roku życia) - przekazał.

