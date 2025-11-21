Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt

Polski system podatkowy do poprawy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Za głosowało 440 posłów, czyli wszyscy obecni na sali.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w podatku od spadku i darowizn

Według znowelizowanej ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn będzie powstawał w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, czyli z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Według obecnych przepisów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia spadku, a to – jak mówi Kodeks Cywilny – dzieje się w momencie śmierci spadkodawcy. Przy czym spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku. Jeśli więc ktoś, kto nie wie o otrzymaniu spadku, nie złoży oświadczenia w tym terminie, to faktycznie bezwiednie nabywa spadek i podlega obowiązkowi podatkowemu.

Na dodatek spadkobierca musi uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby móc występować przed organami skarbowymi. Bez tych dokumentów spadkobierca nie może być stroną postępowania podatkowego.

Możliwość przywrócenia terminu

Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy mające na celu wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych oraz terminu do zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa.

Chodzi o to, że członkowie najbliższej rodziny zwolnieni są od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin ten nie podlega przywróceniu w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, a niezłożenie zgłoszenia w terminie powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku czy darowizny.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niezgłoszenia przez nabywcę nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, terminy będą przywracane na wniosek podatnika, jeżeli uprawdopodobni on, że niezachowanie pierwotnego terminu nastąpiło bez jego winy.

Możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego

Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy, których celem jest możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego, jeśli odmówi on podatnikowi przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia i jeżeli w wyniku wniesienia przez podatnika do sądu administracyjnego skargi na takie postanowienie, termin ten zostanie przywrócony.

Jeśli termin zostanie przywrócony w wyniku orzeczenia sądu, możliwe będzie uchylenie decyzji odmownej organu podatkowego i umorzenie podstępowania podatkowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD