Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt

shutterstock_521792092
Polski system podatkowy do poprawy
Źródło: TVN24
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zmiany mają przesunąć moment powstania obowiązku podatkowego przy dziedziczeniu. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której spadkobierca musi zapłacić podatek od majątku, o którego istnieniu jeszcze nie został poinformowany.

W piątek Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Za głosowało 440 posłów, czyli wszyscy obecni na sali.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Dowiedz się więcej:

"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje

Prawo

Zmiany w podatku od spadku i darowizn

Według znowelizowanej ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn będzie powstawał w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, czyli z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Według obecnych przepisów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia spadku, a to – jak mówi Kodeks Cywilny – dzieje się w momencie śmierci spadkodawcy. Przy czym spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku. Jeśli więc ktoś, kto nie wie o otrzymaniu spadku, nie złoży oświadczenia w tym terminie, to faktycznie bezwiednie nabywa spadek i podlega obowiązkowi podatkowemu.

"Uśpione" konta w bankach. Nowy obowiązek
Dowiedz się więcej:

"Uśpione" konta w bankach. Nowy obowiązek

Na dodatek spadkobierca musi uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby móc występować przed organami skarbowymi. Bez tych dokumentów spadkobierca nie może być stroną postępowania podatkowego.

Możliwość przywrócenia terminu

Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy mające na celu wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych oraz terminu do zgłoszenia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa.

Chodzi o to, że członkowie najbliższej rodziny zwolnieni są od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem terminowego zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Termin ten nie podlega przywróceniu w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, a niezłożenie zgłoszenia w terminie powoduje utratę zwolnienia i opodatkowanie nabytego spadku czy darowizny.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niezgłoszenia przez nabywcę nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Zgodnie z uchwaloną ustawą, terminy będą przywracane na wniosek podatnika, jeżeli uprawdopodobni on, że niezachowanie pierwotnego terminu nastąpiło bez jego winy.

Możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego

Dodatkowo w ustawie znalazły się przepisy, których celem jest możliwość wzruszenia decyzji organu podatkowego, jeśli odmówi on podatnikowi przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia i jeżeli w wyniku wniesienia przez podatnika do sądu administracyjnego skargi na takie postanowienie, termin ten zostanie przywrócony.

Jeśli termin zostanie przywrócony w wyniku orzeczenia sądu, możliwe będzie uchylenie decyzji odmownej organu podatkowego i umorzenie podstępowania podatkowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją
Rynki
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska na jej tle
Ze świata
Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
Z kraju
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
Ze świata
pap_20250919_18M
Blisko 55 milionów dolarów za autoportret znanej malarki
Ze świata
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
Handel
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Zaskakujące wieści z USA. "Lepiej niż oczekiwano"
Rynki
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
Z kraju
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Ze świata
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
Tech
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
Ze świata
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
Z kraju
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
Tech
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
Handel
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
Tech
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
Ze świata
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
Z kraju
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
Rynki
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. Jak rolnik stał się milionerem?
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica