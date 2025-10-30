"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

Prezes NBP Adam Glapiński o euro w Polsce Źródło: TVN24 BiS

Stopy procentowe w strefie euro utrzymano na poziomie: depozytowa - 2,00 proc., refinansowa - 2,15 proc., lombardowa - 2,40 proc.

EBC zdecydował o stopach procentowych

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzednich dwóch posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja pozostaje na poziomie zbliżonym do średniookresowego celu wynoszącego 2 proc., a przeprowadzona przez Radę Prezesów ocena perspektyw inflacji zasadniczo się nie zmieniła. Gospodarka w dalszym ciągu się rozwija mimo trudnego otoczenia globalnego. Istotnymi źródłami jej odporności wciąż są: dobra sytuacja na rynku pracy, solidny stan bilansów sektora prywatnego i wcześniejsze obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów. Perspektywy pozostają jednak niepewne, zwłaszcza z powodu obecnych sporów handlowych na świecie i napięć geopolitycznych" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Komunikat Rady Prezesów EBC

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - dodano.

EBC podał, że jest gotów zareagować w przypadku zmiany warunków makro.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – podano.

EBC potwierdził po raz kolejny zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP.

"Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych" - napisano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,36 proc. wobec dolara do 1,1557. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 4 pb. do 2,66 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 17-18 grudnia.