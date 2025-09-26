Logo TVN24
Pieniądze

"Przelewy zleć wcześniej". Utrudnienia w bankach

shutterstock_2475263265
Glapiński o wrześniowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Alior Bank, Nest Bank, Bank Pocztowy i Bank BPH - te instytucje finansowe zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą napotkać ograniczenia w dostępie do niektórych usług.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska poinformował o zaplanowanych pracach serwisowych w nocy z soboty na niedzielę (27-28 września 2025 r.) w godzinach od 23:00 do 7:30. W tym czasie niedostępne będą następujące usługi:

  • bankowość internetowa,
  • przelewy zwykłe,
  • aplikacja mobilna,
  • przelewy natychmiastowe (BlueCash, Express Elixir),
  • blik,
  • płatność w sklepach internetowych (Przelew24).

Bank podkreślił, że częściowo niedostępna w tym czasie będzie także aplikacja mobilna. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów" - napisał Santander.

Dodatkowo, w godzinach od 22:00 do 7:30 niedostępny będzie kantor Santander.

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz korzystanie z bankomatów i wpłatomatów będą działać bez zakłóceń.

mBank

Przerwę na noc z 27 na 28 września zaplanował także mBank. "Dbamy o to, by nasze usługi i rozwiązania spełniały najwyższe standardy, dlatego regularnie unowocześniamy nasze systemy" - napisał w komunikacie.

W trakcie prac mogą wystąpić następujące utrudnienia:

mInwestor, eMakler, mBank Giełda

W sobotę, 27 września, od 7:00 do 10:00 niedostępne będą eMakler oraz mBank Giełda.

Karty

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą dostępne przez cały weekend. Jednak w godzinach od 2:30 do 7:00 nie będzie można płacić kartą w internecie.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna

W godzinach od 2:30 do 7:00 niedostępne będą bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna. W tym czasie nie będzie również możliwości składania wniosków.

"Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji. Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" - napisał mBank.

bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki

Alior Bank

Alior Bank także zapowiedział prace serwisowe n nocy z 27 na 28 września 2025 r.. Odbędą się one w godzinach od 00:00 do 5:00. W tym czasie niektóre usługi mogą być niedostępne.

"Z powodu niedostępności systemu u zewnętrznego dostawcy mogą występować problemy z transakcjami kartowymi w sklepach, online i bankomatach. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank.

Nest Bank

Nest Bank ogłosił przerwę w dostępie do usług kartowych w niedzielę, 28 września, w godzinach od 00:00 do 5:00. W tym czasie nie będzie możliwe:

  • płacenie kartą (w tym zegarkiem i telefonem) w sklepach stacjonarnych i internetowych,
  • realizacja transakcji z usługą 3D Secure,
  • wpłaty i wypłaty z bankomatów,
  • zamówienie karty wirtualnej,
  • aktywacja karty płatniczej,
  • odczytanie danych karty w bankowości internetowej,
  • zmiana kodu PIN,
  • zmiana limitów na karcie,
  • dodanie karty do portfeli mobilnych.

Nest Bank dodał, że bez zakłóceń będą natomiast działały płatności blik.

pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa

Bank Pocztowy

"W dniu 28.09.2025 w godzinach 00:00 – 05:00 w związku z pracami administracyjnymi dostawcy, wystąpią utrudnienia w korzystaniu z kart płatniczych" - podał w komunikacie Bank Pocztowy.

W tym czasie nie będzie możliwe:

  • dokonywanie płatności bezgotówkowych i gotówkowych (w tym korzystanie z bankomatów),
  • przyłączenie kart do portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay),
  • pobranie danych karty wirtualnej,
  • zamówienie karty wirtualnej w trybie online,
  • nadanie lub zmiana PIN,
  • aktywacja karty,
  • zastrzeżenie karty z poziomu bankowości internetowej (możliwe przez infolinię),
  • zmiana limitów na karcie,
  • włączenie lub wyłączenie płatności zbliżeniowych.

Bank BPH

Bank BPH rónież zapowiedział utrudnienia związane z pracami serwisowymi w dniu 27 września.

"W dniu 27 września 2025 r. od godziny 6:30 do godziny 12:00 oraz w dniu 29 września 2025 r. od godziny 19:00 do godziny 23:00. system Bankowości Internetowej będzie niedostępny, oraz ograniczone będą informacje o kursach walut" - poinformował bank.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Prace serwisowe w bankachPrzerwy w bankach
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica