"Przelewy zleć wcześniej". Utrudnienia w bankach

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska poinformował o zaplanowanych pracach serwisowych w nocy z soboty na niedzielę (27-28 września 2025 r.) w godzinach od 23:00 do 7:30. W tym czasie niedostępne będą następujące usługi:

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe,

aplikacja mobilna,

przelewy natychmiastowe (BlueCash, Express Elixir),

blik,

płatność w sklepach internetowych (Przelew24).

Bank podkreślił, że częściowo niedostępna w tym czasie będzie także aplikacja mobilna. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów" - napisał Santander.

Dodatkowo, w godzinach od 22:00 do 7:30 niedostępny będzie kantor Santander.

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz korzystanie z bankomatów i wpłatomatów będą działać bez zakłóceń.

mBank

Przerwę na noc z 27 na 28 września zaplanował także mBank. "Dbamy o to, by nasze usługi i rozwiązania spełniały najwyższe standardy, dlatego regularnie unowocześniamy nasze systemy" - napisał w komunikacie.

W trakcie prac mogą wystąpić następujące utrudnienia:

mInwestor, eMakler, mBank Giełda

W sobotę, 27 września, od 7:00 do 10:00 niedostępne będą eMakler oraz mBank Giełda.

Karty

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą dostępne przez cały weekend. Jednak w godzinach od 2:30 do 7:00 nie będzie można płacić kartą w internecie.

Serwis transakcyjny i aplikacja mobilna

W godzinach od 2:30 do 7:00 niedostępne będą bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna. W tym czasie nie będzie również możliwości składania wniosków.

"Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji. Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" - napisał mBank.

Alior Bank

Alior Bank także zapowiedział prace serwisowe n nocy z 27 na 28 września 2025 r.. Odbędą się one w godzinach od 00:00 do 5:00. W tym czasie niektóre usługi mogą być niedostępne.

"Z powodu niedostępności systemu u zewnętrznego dostawcy mogą występować problemy z transakcjami kartowymi w sklepach, online i bankomatach. Przepraszamy za utrudnienia" - napisał bank.

Nest Bank

Nest Bank ogłosił przerwę w dostępie do usług kartowych w niedzielę, 28 września, w godzinach od 00:00 do 5:00. W tym czasie nie będzie możliwe:

płacenie kartą (w tym zegarkiem i telefonem) w sklepach stacjonarnych i internetowych,

realizacja transakcji z usługą 3D Secure,

wpłaty i wypłaty z bankomatów,

zamówienie karty wirtualnej,

aktywacja karty płatniczej,

odczytanie danych karty w bankowości internetowej,

zmiana kodu PIN,

zmiana limitów na karcie,

dodanie karty do portfeli mobilnych.

Nest Bank dodał, że bez zakłóceń będą natomiast działały płatności blik.

Bank Pocztowy

"W dniu 28.09.2025 w godzinach 00:00 – 05:00 w związku z pracami administracyjnymi dostawcy, wystąpią utrudnienia w korzystaniu z kart płatniczych" - podał w komunikacie Bank Pocztowy.

W tym czasie nie będzie możliwe:

dokonywanie płatności bezgotówkowych i gotówkowych (w tym korzystanie z bankomatów),

przyłączenie kart do portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay),

pobranie danych karty wirtualnej,

zamówienie karty wirtualnej w trybie online,

nadanie lub zmiana PIN,

aktywacja karty,

zastrzeżenie karty z poziomu bankowości internetowej (możliwe przez infolinię),

zmiana limitów na karcie,

włączenie lub wyłączenie płatności zbliżeniowych.

Bank BPH

Bank BPH rónież zapowiedział utrudnienia związane z pracami serwisowymi w dniu 27 września.

"W dniu 27 września 2025 r. od godziny 6:30 do godziny 12:00 oraz w dniu 29 września 2025 r. od godziny 19:00 do godziny 23:00. system Bankowości Internetowej będzie niedostępny, oraz ograniczone będą informacje o kursach walut" - poinformował bank.

