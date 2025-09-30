Logo TVN24
Pieniądze

Podatek mocno w górę. "Nikomu nie muszę tłumaczyć"

rada_ministrow
Donald Tusk o podwyżce podatku dla banków
Źródło: TVN24
Rząd przyjął projekt zakładający podwyższenie podatku dochodowego pobieranego od banków - poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Nikomu nie muszę tłumaczyć, jak poważna jest sytuacja międzynarodowa - powiedział minister Szłapka. - Środki finansowe są bardzo potrzebne. Ze względu na inflację wysokie były stopy procentowe, co odbiło się na bardzo wysokich dochodach banków, stąd Rada Ministrów na wniosek ministra finansów zaproponowała, aby te najsilniejsze finansowo podmioty, które najwięcej zarabiają, objąć powiększonym podatkiem CIT - poinformował Szłapka.

Wyjaśnił, że zgodnie z projektem podatek CIT od banków, którego stawka wynosi obecnie 19 proc., zostanie podniesiony do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc. a od roku 2028 - 23 proc.

- Uważamy, że to najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Pieniądze w budżecie są potrzebne, także ze względu na tę trudną sytuację, a nie chcemy dodatkowo opodatkowywać rodzin czy po prostu Polaków - dodał Szłapka.

Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Dowiedz się więcej:

Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi

Tusk: lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny

Podczas wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier odniósł się do tego projektu. - Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki, państwem, które ma być bezpieczne - a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię - to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy - wyjaśnił Donald Tusk. Podkreślił, że rząd bardzo chce uniknąć obciążania polskich rodzin wyższymi składkami czy podatkami.

Szef rządu podkreślił, że podatek nie uderzy w realną kondycję banków. - Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej - dodał. - Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny, tym bardziej że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej - stwierdził premier.

- Wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi. (...) Mam nadzieję, że doprowadzimy to do szczęśliwego zakończenia, a przynajmniej do tego momentu, kiedy wyląduje to na biurku pana prezydenta do podpisu - podkreślił Tusk.

Według danych NBP banki w Polsce w 2024 roku miały ponad 40 mld zł zysku. Z kolei za miesiące styczeń-sierpień 2025 zysk sięgnął 33,3 mld zł.

Opodatkowanie banków. Zmiany w CIT

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

W projekcie zapisano podniesienie stawki CIT płaconego przez banki do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 - 26 proc.

W propozycji nowej ustawy znalazły się także zapisy, dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego - od 1 stycznia 2027 r.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria premiera

Bankowośćbank
