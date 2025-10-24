Logo TVN24
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach

Laptop, komputer, handel, zakupy
Prezes NBP Adam Glapiński: pogrozili nam palcem i patrzą
Źródło: TVN24 BiS
PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Credit Agricole, Bank BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Nest Bank, Toyota Bank - te instytucje finansowe zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą mieć problemy w dostępie do niektórych usług.

PKO BP

PKO BP zaplanował prace techniczne we wtorek 28 października, od godziny 00:00 do 03:00. "W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO binzes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo" - przekazał bank. Jak wyjaśnił, "płatności kartami będą działać bez zakłóceń".

"Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" - zaznaczył PKO BP w komunikacie.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska poinformował o zaplanowanych pracach serwisowych w nocy z soboty na niedzielę (25-26 października 2025 r.) w godzinach od 23:00 do 6:00. W tym czasie niedostępne będą następujące usługi:

  • aplikacja mobilna,
  • bankowość internetowa,
  • przelewy zwykłe, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),
  • płatność w sklepach internetowych (Przelew24),
  • Blik,
  • kantor Santander.

Płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz korzystanie z bankomatów i wpłatomatów będą działać bez zakłóceń.

mBank

Przerwę w nocy z 25 na 26 października zaplanował także mBank. "Zaplanowaliśmy przerwę technologiczną, podczas której bank będzie niedostępny" - przekazał bank w komunikacie. "Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej" - zaznaczył.

Niedostępne będą następujące usługi:

  • przelewy na telefon Blik i przelewy ekspresowe - od godziny 00:30 nie wyślesz i nie odbierzesz przelewu na telefon Blik oraz przelewu ekspresowego,
  • karty - Płatność kartą w internecie nie będzie możliwa między godziną 2.30 a 9.00,
  • serwis transakcyjny i aplikacja mobilna - między godziną 2.30 a 9.00 nie zalogujesz się również na swoje konto w internecie oraz aplikacji mobilnej. W tym samym czasie nie złożysz żadnego wniosku,
  • mLinia - w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji.

Jak wyjaśnił bank, "przez całą noc zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, skorzystasz z bankomatu"

Przerwa dotknie również klientów z obszaru MSP i Korporacje. Jak wyjaśnił mBank, dla nich "Płatność kartą w internecie nie będzie możliwa między godziną 2.30 a 9.00. W tym czasie zapłacisz kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, skorzystasz z bankomatu." 

Bank zaznaczył, że "godziny zakończenia przerwy podajemy już według nowego – zimowego czasu". Tego dnia nastąpi bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 3.00 na 2.00.

ING Bank Śląski

"W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października) od 23:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe" - przekazał ING Bank Śląski. "Nie będą działać niektóre nasze płatności i usługi w bankowości internetowej" - dodał.

Bank wyjaśnił, że klientów mogą czekać utrudnienia w korzystaniu z:

  • bankomatów i wpłatomatów,
  • systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, 
  • systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej,
  • płatności BLIK,
  • przelewów ekspresowych,
  • płatności internetowych za pomocą Płać z ING,
  • płatności internetowych z dodatkowym uwierzytelnieniem (3DSecure),
  • specjalnego interfejsu PSD2.

"Nie zamówisz również produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych)" - dodał bank.

Jak zaznaczył, "jeśli możesz zrób transakcje w innym terminie. Kartę możesz zastrzec o dowolnej porze przez naszą infolinię".

Credit Agricole

Z kolei Credit Agricole w najbliższą sobotę 25 października będzie przeprowadzać prace techniczne w kantorze. Jak poinformował bank, "nie będzie on dostępny od 2:00 w nocy do 14:00 po południu. Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, prosimy, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu np. w niedzielę w ciągu dnia".

W komunikacie wyjaśniono także, że "w czasie weekendu aplikacja, serwis CA24 eBank oraz infolinia będą działać bez zmian".

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS)

Bank BPS zaplanował prace serwisowe od 24 do 26 października. Jak wyjaśnił:

  • 24 października 2025 r. w godz. 23:00 - 00:00 nie będzie możliwości obsługi kart w naszym systemie bankowości elektronicznej,
  • 25 października 2025 r. w godz. 00:01 - 03:00 nie będziemy realizować płatności natychmiastowych oraz nie będzie dostępna usługa BLIK,
  • 26 października 2025 r. w godz. 00:30 - 04:30 nie będziemy realizować płatności natychmiastowych oraz przelewów na telefon BLIK.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

"Informujemy, że z powodu wykonywania prac serwisowych, w piątek (25.10) od godz. 22:00 do godz. 4:00 w sobotę (26.10), będą niedostępne przelewy na telefon Blik" - poinformował Bank Ochrony Środowiska.

Natomiast "w niedzielę (27.10) od godz. 8:00 do godz. 14:15 system i aplikacja mobilna BOŚBank24, usługa mojeID oraz TeleBOŚ będą niedostępne. Karty płatnicze w tym czasie będą działały w trybie offline".

Jak dodał bank, także "infolinia Banku będzie dostępna z ograniczoną funkcjonalnością".

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy także zaplanował prace serwisowe w najbliższych dniach. "W dniu 26.10.2025 r. w godzinach 02:00 – 03:40 w wyniku prac administracyjnych dostawcy, nie będzie możliwości w dokonywania transakcji kartą - dotyczy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, w tym internetowych" - poinformowano.

Nest Bank

Nest Bank poinformował, że "25 października (sobota) od godz. 0:30 - 7:00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne".

Klientów czekają następujące utrudnienia:

  • nie zalogują się do naszej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej,
  • nie skorzystają z Blika ani Visa Mobile,
  • nie będą mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej. 

Jak dodał bank, w tym czasie będziecie można płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej.

Toyota Bank

Przerwę zaplanował również Toyota Bank. "W dniu 26.10.2025 r. w godzinach 07:00 - 16:00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach" - czytamy w komunikacie banku.

Bank wyjaśnił, że "w tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności".

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Utrudnienia w bankach
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica