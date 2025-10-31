Kumulacja w Lotto rośnie

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

W czwartek, 30 października, w Lotto padły następujące liczby: 3, 10, 15, 30, 31 i 49. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb, zatem w sobotnim losowaniu do wygrania będzie 17 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas losowania odnotowano natomiast 71 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 5221,20 zł zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowany został następujący zestaw liczb: 5, 24, 26, 30, 37 i 47. W przypadku tej gry również nie udało się "ustrzelić" głównej wygranej. Padły natomiast 40 piątek - każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 1 listopada, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

