Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kumulacja w Lotto rośnie

statyst 2
11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje
Źródło: TVN24
W czwartkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do 17 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 30 października 2025 roku.

W czwartek, 30 października, w Lotto padły następujące liczby: 3, 10, 15, 30, 31 i 49. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich sześciu liczb, zatem w sobotnim losowaniu do wygrania będzie 17 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas losowania odnotowano natomiast 71 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 5221,20 zł zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowany został następujący zestaw liczb: 5, 24, 26, 30, 37 i 47. W przypadku tej gry również nie udało się "ustrzelić" głównej wygranej. Padły natomiast 40 piątek - każda o wartości 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 1 listopada, o godzinie 22.00.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lotto S shutterstock_275295956
Padła główna wygrana w Lotto Plus
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Ze świata

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wyniki Lottolotto
Zobacz także:
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
Tech
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
Z kraju
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
Z kraju
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Z kraju
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Tech
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
Tech
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Najnowsze
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
Ze świata
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
Tech
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
Pieniądze
shutterstock_2446159141
Brak zimówek. Kara może wynieść nawet 10 tysięcy
Ze świata
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Pieniądze
epa12492372_2
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Ze świata
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
Z kraju
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Spółki technologiczne pokazały wyniki. Inwestorzy reagują
Rynki
Jerome Powell
Szef FED: kolejna obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona
Ze świata
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Spotkanie Trumpa z Xi w bazie wojskowej. Prezydent o ustaleniach
TVN24
Władimir Putin w moskiewskim szpitalu
Dlaczego Putin nie zakończy wojny? "Chodzi właśnie o to"
Ze świata
shutterstock_2470127991
Globalna awaria. Problemy również w Polsce
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli
Z kraju
shutterstock_2462179363
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica