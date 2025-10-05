Dodatkowa opłata dla klientów? Ministerstwo wyjaśnia

Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny Źródło: TVN24

Od środy 1 października w Polsce obowiązuje system kaucyjny. Oznacza to, że do napojów w butelkach plastikowych i metalowych puszkach (od 2026 roku także butelkach szklanych) ma być doliczana kaucja, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Kaucja wynosi 50 groszy i jest osobną pozycją na paragonie.

O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informować ma specjalne oznaczenie na etykiecie.

Czy zapłacę kaucję w restauracji?

Wątpliwości mogą dotyczyć zakupu napoju w restauracji lub innym lokalu gastronomicznym.

"W przypadku sprzedaży na miejscu (np. napoju spożywanego w lokalu czy przelanego do szklanki) nie będzie wymagane pobieranie kaucji, ponieważ opakowanie nie opuszcza lokalu" - tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak wyjaśnia, wtedy punkt gastronomiczny będzie mógł samodzielnie zwrócić dane opakowanie do punktu zbiórki.

"Jeśli klient postanowi zabrać opakowanie z napojem ze sobą, to wtedy lokal gastronomiczny, czyli sprzedający, powinien pobrać od niego kaucję" - tłumaczy resort.

