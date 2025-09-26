Rośnie kumulacja w Eurojackpot

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

W piątek, 26 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 12, 24, 26, 35, 48 oraz 1 i 2.

Do wygrania było 45 mln zł, jednak żaden z graczy nie skreślił poprawnie wszystkich liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie i w najbliższym losowaniu do zgarnięcia będzie 80 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej głównej nagrody byli dwaj gracze z Niemiec oraz jeden z Danii, którzy zdobyli wygrane drugiego stopnia (5+1). Każdy z nich otrzyma 629 845,30 euro, co w przeliczeniu daje około 2 688 236,43 zł.

W Polsce odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 239 335,50 zł. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2280 zł w Polsce pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego w momencie wypłaty nagrody.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 30 września o godz. 20.15.

