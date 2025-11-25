Rośnie kumulacja w Eurojackpot

We wtorek, 25 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1, 23, 30, 35, 46 oraz 4 i 8.
Wyniki losowania Eurojackpot
Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, piątkowym losowaniu do wygrania będzie 70 mln zł.
Odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia: w Niemczech i w Szwecji. Wyniosły po 596 315,90 euro.
Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe była jedna wygrana czwartego stopnia w wysokości 556 840,10 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Robson90 / Shutterstock.com