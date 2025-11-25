Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

We wtorek, 25 listopada, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1, 23, 30, 35, 46 oraz 4 i 8.

Wyniki losowania Eurojackpot

Wygrana pierwszego stopnia nie padła w żadnym kraju biorącym udział w loterii. W kolejnym, piątkowym losowaniu do wygrania będzie 70 mln zł.

Odnotowano natomiast dwie wygrane drugiego stopnia: w Niemczech i w Szwecji. Wyniosły po 596 315,90 euro.

Jak podano na stronie Lotto, w Polsce najwyższe była jedna wygrana czwartego stopnia w wysokości 556 840,10 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

