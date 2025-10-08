Logo TVN24
Pieniądze

Dwie szóstki w Lotto. "Wygrane dzieli tylko 60 kilometrów"

shutterstock_2250571743
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Lotto dwóch graczy wygrało po milionie złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że oba zakłady zostały zawarte w województwie wielkopolskim. "Obie miejscowości, w których padły główne wygrane, dzieli tylko 60 kilometrów" - przekazał TS.

We wtorek, 7 października, wylosowano następujące liczby: 3, 7, 21, 27, 32 i 45. Znalazły się one na kuponach dwóch graczy. Każdy z nich wygrał po 1 mln  zł.

Dwie szóstki w Lotto. Gdzie padły?

Jak podał Totalizator Sportowy, jeden ze szczęśliwców zagrał w punkcie Lotto ul. Rynek 11 w Rydzynie (woj. wielkopolskie). "Gracz zaufał swojemu szczęściu i sam wybrał zwycięskie liczby" - przekazał TS.

Drugi z nich kupił kupon w kolekturze przy przy ul. Raszkowskiej 22b w Krotoszynie (również woj. wielkopolskie). Ten gracz także "samodzielnie wytypował liczby" - czytamy w komunikacie.

Podczas tego samego losowania odnotowano także 103 piątki, za które gracze otrzymają po 2380,80 zł.

Podatek od wygranej

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyniki Lotto
