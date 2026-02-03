Duża awaria w Alior Banku

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Jak poinformował bank w komunikacie zamieszczonym na Facebooku, występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione.

"Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów" - poinformowano.

"Jeśli chcesz zastrzec kartę, prosimy o kontakt pod numerem 22 515 31 50. Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne" - dodano.

Bank przeprosił za niedogodności.

