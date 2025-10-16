Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu

Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerów Źródło: TVN24

NSA w dwóch wyrokach potwierdził stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z którym banki i inne instytucje finansowe nie mogą dalej przetwarzać danych osobowych osób, które jedynie złożyły wniosek o kredyt, lecz nie podpisały umowy.

Odmówiły usunięcia danych

Sprawy dotyczyły niedoszłych klientów SKOK-u Stefczyka oraz Alior Banku. Instytucje finansowe sprawdzały dane we wnioskach kredytowych w Biurze Informacji Kredytowej SA, a kiedy do zawarcia umowy nie doszło, odmówiły usunięcia danych niedoszłych klientów.

Obie instytucje uznały, że mają prawo do dalszego przetwarzania danych. Prezes UODO zajął jednak odmienne stanowisko, wskazując, że w sytuacji, gdy umowa kredytowa nie została zawarta, nie istnieje już żadna podstawa prawna do przechowywania takich danych.

Autorka/Autor: /ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock