Akcyza na alkohol w górę. Decyzja rządu

- Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym - powiedział Szłapka we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Jaka podwyżka?

Ministerstwo Finansów przygotowało aktualizację obecnej mapy drogowej poprzez podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w 2026 r. o 15 proc. w stosunku do stawek z 2025 r. i w 2027 r. o 10 proc. rdr.

- To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 groszy, a butelka wódki o 3 złote - powiedział Szłapka.

Resort finansów podaje, że szacunki zmiany wysokości wpływów budżetowych z tytułu projektowanej aktualizacji mapy drogowej opierają się o rzeczywiste dane sprzedaży importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego napojów alkoholowych za 2024 r.

"Uwzględniając rysujący się trend NoLo (No Alcohol/Low Alcohol) oraz skutki dotychczasowych podwyżek zgodnie z obowiązującą mapą drogową założono spadki sprzedaż w odniesieniu do alkoholu etylowego o 4 proc. rdr, piwa o 5 proc. rdr, a wina i napojów fermentowanych o 3 proc. rdr" - dodaje ministerstwo.

MF podaje też, że przewiduje, że szacowane dochody, jakie założono z tytułu podwyżki mogą być niższe z powodu m.in. możliwości wzrostu szarej strefy, większego niż prognozowany spadku sprzedaży ww. wyrobów akcyzowych, tworzenia znacznych zapasów przed wprowadzeniem planowanych podwyżek.

"Niemniej przyjęte szacunki są oparte na możliwych do realizacji założeniach. Odnoszą się bowiem do przyjętej do symulacji niskiej bazy, która uwzględnia już zmiany preferencji konsumentów jaka dokonała się na skutek szeroko obserwowanego na świecie świadomego ograniczania lub całkowitej rezygnacji z picia alkoholu i generalnie mniejszego spożycia napojów alkoholowych obserwowanego od czasu pandemii" - napisano.

