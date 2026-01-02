Opłata w górę. Oto nowe stawki

"Zmęczenie osiągnęło apogeum". Powody odwołania szefa KRRiT Macieja Świrskiego Źródło: TVN24

Od początku roku za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł), za telewizję – 30,50 zł (w 2025 r. – 27,30 zł).

Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc., a za 12 miesięcy – 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Rozporządzenie o podniesieniu opłat zostało przyjęte w czerwcu ubiegłego roku. Jak podkreśliła wówczas KRRiT, "opłaty z abonamentu są przeznaczone wyłącznie na realizację misji publicznej przez Telewizję Polską, Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej".

Rejestracja telewizora

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych. Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika.

Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.

Warunki zwolnienia z opłat

Z obowiązku opłacania abonamentu można zostać zwolnionym. Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby: I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotne, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), oraz inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Kiedy koniec abonamentu rtv?

Przygotowany przez resort kultury projekt zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji zakłada likwidację abonamentu rtv. Dokument trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych, a uwagi do niego można zgłaszać do 23 stycznia 2026 r.

- Mam nadzieję, że pan prezydent odpowiedzialnie podpisze tę ustawę i wtedy możemy mówić o likwidacji abonamentu z dniem 1 stycznia (2027 roku - red.) – mówiła w połowie grudnia ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Projektowane przepisy zakładają m.in. finansowanie mediów publicznych z budżetu kwotą nie niższą niż 2,5 mld zł rocznie.

