Pieniądze

Opłata w górę. Oto nowe stawki

telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
"Zmęczenie osiągnęło apogeum". Powody odwołania szefa KRRiT Macieja Świrskiego
Źródło: TVN24
Abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne w górę od stycznia, jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji urządzeń. Resort kultury przygotował projekt zakładający likwidację abonamentu rtv. Regulacja jest obecnie na etapie konsultacji.

Od początku roku za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł), za telewizję – 30,50 zł (w 2025 r. – 27,30 zł).

Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc., a za 12 miesięcy – 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Rozporządzenie o podniesieniu opłat zostało przyjęte w czerwcu ubiegłego roku. Jak podkreśliła wówczas KRRiT, "opłaty z abonamentu są przeznaczone wyłącznie na realizację misji publicznej przez Telewizję Polską, Polskie Radio oraz spółki radiofonii regionalnej".

Rejestracja telewizora

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych. Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika.

Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.

Telewizor telewizja media
Abonament rtv w górę. Jest decyzja
kierowca samochod radio niunia shutterstock_432306592.jpg
Abonament za radio w samochodzie. KRRiT wyjaśnia
Awaria sieci komórkowej
Duży operator zwraca pieniądze. Trzeba się pospieszyć

Warunki zwolnienia z opłat

Z obowiązku opłacania abonamentu można zostać zwolnionym. Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby: I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotne, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), oraz inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Kiedy koniec abonamentu rtv?

Przygotowany przez resort kultury projekt zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji zakłada likwidację abonamentu rtv. Dokument trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych, a uwagi do niego można zgłaszać do 23 stycznia 2026 r.

- Mam nadzieję, że pan prezydent odpowiedzialnie podpisze tę ustawę i wtedy możemy mówić o likwidacji abonamentu z dniem 1 stycznia (2027 roku - red.) – mówiła w połowie grudnia ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Projektowane przepisy zakładają m.in. finansowanie mediów publicznych z budżetu kwotą nie niższą niż 2,5 mld zł rocznie.

pc

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

