Nieruchomości

Prostsze procedury budowlane. Dłuższa lista obiektów bez pozwolenia

budowa dom cegla cegly shutterstock_2555598587_1
Donald Tusk o deregulacji
Źródło: TVN24
Trwają pracę nad zmianą przepisów dotyczących Prawa budowlanego. Nowe regulacje mają rozszerzyć katalog obiektów budowlanych, które nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Uchwalona ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jak czytamy w komunikacie resortu rozwoju, ustawa ma na celu uproszczenie procesu budowlanego i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla inwestorów, przedsiębiorców i samorządów. Dzięki niej skróci się czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń i realizację inwestycji, a procedury będą bardziej przejrzyste i przewidywalne.

Rozszerzony katalog obiektów zwolnionych z pozwolenia budowlanego

Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Do listy dodano m.in. wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m kw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".

Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy.

Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zmiany mają ułatwić budowę m.in. budynków związanych z kultem religijnym, oświatą, działalnością leczniczą, społeczną lub socjalną czy obsługą pocztową.

Nowy katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia

Katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia został poszerzony również o wolno stojące przydomowe schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw., przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W trybie zgłoszenia możliwa będzie także budowa wolno stojących kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m kw. oraz bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m sześc., związanych z produkcją rolną.

Ponadto zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, obejmujący dotąd instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, uzupełniono o instalowanie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej nie większej niż 20 kWh

pc

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prawoNieruchomościbudownictwo
