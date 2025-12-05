Prostsze procedury budowlane. Dłuższa lista obiektów bez pozwolenia

Donald Tusk o deregulacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jak czytamy w komunikacie resortu rozwoju, ustawa ma na celu uproszczenie procesu budowlanego i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla inwestorów, przedsiębiorców i samorządów. Dzięki niej skróci się czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń i realizację inwestycji, a procedury będą bardziej przejrzyste i przewidywalne.

Rozszerzony katalog obiektów zwolnionych z pozwolenia budowlanego

Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Do listy dodano m.in. wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m kw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".

Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy.

Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zmiany mają ułatwić budowę m.in. budynków związanych z kultem religijnym, oświatą, działalnością leczniczą, społeczną lub socjalną czy obsługą pocztową.

Nowy katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia

Katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia został poszerzony również o wolno stojące przydomowe schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw., przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W trybie zgłoszenia możliwa będzie także budowa wolno stojących kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m kw. oraz bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m sześc., związanych z produkcją rolną.

Ponadto zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, obejmujący dotąd instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, uzupełniono o instalowanie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej nie większej niż 20 kWh

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: pkarp/ams Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock