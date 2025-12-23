Logo TVN24
Biznes
Nieruchomości

Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań?
Listopad trzeci rok z rzędu przyniósł spadek liczby dostępnych mieszkań na wynajem przy jednoczesnym osłabieniu popytu. Niemal wszystkie rynki lokalne odnotowały zmniejszenie podaży.

Na koniec listopada w serwisie Otodom w 18 największych polskich miastach aktywnych było 24,7 tys. ofert najmu. Blisko 95 proc. z analizowanych rynków lokalnych odnotowało spadek liczby dostępnych mieszkań w trakcie miesiąca.

Wyraźne wahania na rynku najmu

- Najsilniej zareagował Sopot, gdzie podaż skurczyła się aż o 27 procent miesiąc do miesiąca. To efekt specyfiki rynku mocno uzależnionego od turystyki. Wraz z nadejściem zimy właściciele mieszkań przekierowują ofertę z najmu długoterminowego na krótkoterminowy, przygotowując się na okres sylwestrowy i ferie, co naturalnie ogranicza dostępność lokali - stwierdziła cytowana w raporcie Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom.

Według raportu odmiennie sytuacja wyglądała w Zielonej Górze, gdzie listopad nie przyniósł żadnej zmiany w liczbie dostępnych ogłoszeń. Opole jako jedyne zanotowało wzrost podaży (+11 proc. u ujęciu miesięcznym), zbliżając się poziomem oferty do okresu wakacyjnego. W praktyce oznaczało to pojawienie się kilkudziesięciu nowych lokali, co przełożyło się jednocześnie na wzrost średniej ceny najmu aż o 10 proc. rok do roku.

Wskazano, że miniony miesiąc potwierdził też utrzymujący się trend osłabienia popytu. W porównaniu z październikiem liczba odpowiedzi na ogłoszenia spadła o 15 proc., choć w ujęciu rocznym widoczny jest symboliczny wzrost aktywności - o 2,5 proc. Preferencje wyszukujących pozostają stabilne: niezmiennie dominują mieszkania dwupokojowe.

"Coraz wyraźniej zaznacza się jednak rosnąca wrażliwość cenowa. W największych miastach najemcy częściej wybierają niższe widełki budżetowe. W Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu największym zainteresowaniem cieszyły się oferty do 3000 zł. W przypadku stolicy oznacza to wyraźne przesunięcie względem wcześniejszych miesięcy. Wówczas najczęściej poszukiwano lokali do 3500 zł" - napisano.

Najdrożej w Warszawie, najtaniej w Kielcach

W listopadzie średnia ofertowa cena wynajmu mieszkania wyniosła 3641 zł, czyli 71 zł za mkw., pozostając na identycznym poziomie jak w październiku.

- Lokalnie widoczne są jednak delikatne korekty oraz przesunięcia w stronę wyższych stawek, szczególnie w Olsztynie, Kielcach i Opolu - odpowiednio o 2,4 procent, 1,8 procent i 1,6 procent. We wspomnianym wcześniej Opolu średni koszt wynajmu mieszkania osiągnął poziom 2511 złotych - dodała Agata Stachowiak.

Jak podano, najtańszym miastem pod względem kosztów najmu pozostają Kielce, gdzie średnia stawka wynosi 2000 zł. Na drugim biegunie znajduje się Warszawa z najwyższymi czynszami - 4935 zł. Choć w przypadku stolicy warto odnotować spadek na poziomie 3,3 proc. rok do roku.

W sumie w ujęciu rocznym obniżki cen objęły aż osiem miast wojewódzkich, przy czym największe odnotowano w Rzeszowie (-8,7 proc.) oraz Białymstoku (-4 proc.).

Pieniądze

