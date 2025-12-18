Logo TVN24
Nieruchomości

Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku

Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań?
Źródło: TVN24
W 2026 roku stawki najmu nadal będą rosły, jednak ze względu na niski poziom inflacji zmiany te będą łagodne i niewielkie - oceniają analitycy Rankomat.pl i Rentier.io. W raporcie przypomnieli także, że w przyszłym roku wejdą w życie unijne regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego.

Jak wynika z raportu, w 2025 roku wynajem mieszkań w większości miast Polski drożał. Skoki cen nie były gwałtowne, a kilka miast zanotowało obniżkę stawek.

"80 zł za metr kwadratowy mieszkania za najem w Warszawie to był pik notowany tuż przed powrotem studentów na uczelnie. Na koniec roku stawki wróciły do poziomu 78 zł w stolicy, a także utrzymały się na poziomie 39 zł w najtańszej z zestawienia Częstochowie. W większości miast najem okazuje się wciąż tańszy niż kredyt. Największa różnica między czynszem a ratą kredytu występuje w Krakowie i sięga ponad 1000 zł miesięcznie" - napisano w komunikacie.

Czytaj też: Nowa prognoza dla rynku nieruchomości

"Faza łagodnej stabilizacji"

Według ekspertów, rok 2026 ma przynieść spokojniejszy okres na rynku najmu, choć zmian mogą spodziewać się właściciele mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo – wiosną wejdą w życie nowe przepisy unijne.

"W przyszłym roku ceny najmu nadal będą rosły ze względu na spodziewaną inflację, ale wzrosty będą niewielkie i łagodne. Jeśli spodziewać się gwałtowniejszych zmian, to nastąpią one w miesiącach letnich ze względu na wzmożony ruch turystyczny w niektórych miastach, a także start roku akademickiego w październiku wszędzie tam, gdzie pojawią się studenci, a więc praktycznie w każdym większym mieście Polski" - napisano dalej.

Jak ocenia prezes Rentier.io Anton Bubiel, w 2026 r. rynek najmu powinien wejść w fazę łagodnej stabilizacji – przy podaży utrzymującej się na wysokim poziomie i popycie stopniowo osłabianym przez niższe stopy procentowe oraz rosnącą dostępność kredytów.

"Czynsze najprawdopodobniej będą rosnąć w tempie zbliżonym do inflacji lub lekko poniżej niej, a w części miast – szczególnie tam, gdzie w 2025 r. pojawiły się spadki rdr. – możliwe są dalsze delikatne korekty w dół. Ostatecznie 2026 r. zapowiada się jako rok bez gwałtownych zmian, z rynkiem przesuwającym się powoli z 'rynku wynajmującego' w stronę bardziej zrównoważonego" - skomentował cytowany w komunikacie Bubiel.

Jak podano w informacji, rok 2026 przyniesie też regulacje na rynku najmu krótkoterminowym. Każde takie mieszkanie będzie musiało zostać zarejestrowane, a jego właściciel zostanie zobowiązany do potwierdzenia, że lokal spełnia wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Przepisy mają wejść w życie 31 marca 2026 r. i są podyktowane przez unijne rozporządzenie UE 2024/1028 (tzw. 'rozporządzenie STR'). Nakłada ono obowiązek na każde państwo członkowskie wprowadzenia przejrzystego systemu rejestracji najmu krótkoterminowego do 20 maja 2026 roku.

"Rentowność najmu pozostanie blisko obecnych poziomów, choć trend średnioterminowy jest lekko spadkowy z uwagi na ożywienie na rynku sprzedaży i poprawę zdolności kredytowej wielu najemców. Jeżeli dodatkowo zwiększy się podaż ze strony Sektora Najmu Instytucjonalnego lub regulacje ograniczą zyski z najmu krótkoterminowego, presja konkurencyjna może wzmocnić hamowanie czynszów" - ocenił Bubiel.

Jak podano w informacji, najem cen mieszkań w większości miast rósł przez cały rok 2025. W porównaniu do grudnia 2024 roku 12 miast zanotowało wzrost stawek – najbardziej Toruń (+6,9 proc.), Radom (+4,8 proc.) oraz Gdańsk (+3,9 proc.). Najmniej zmieniały się ceny w Krakowie, bo o 0,2 proc. w górę. W 5 miastach najem potaniał w porównaniu do końca zeszłego roku. Najbardziej w Sosnowcu (-3 proc.), Katowicach (-2,5 proc.) i Rzeszowie (-1,7 proc.). Spadki zanotowały także Poznań (-1,3 proc.) oraz Wrocław (-0,9 proc.).

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstok

najemRynek mieszkaniowymieszkanie
